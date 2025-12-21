А проте фактичним місцем народження Скрябіна є Самбір, і це також дуже цікаве місто. 24 Канал із посиланням на karpaty.info розповість про нього докладніше.

Дивіться також Там народилася Леся Українка: ось 10 причин відвідати Звягель

Місто, де народився Скрябін: що показують туристам у Самборі сьогодні?

Андрій Вікторович Кузьменко, знаний і улюблений нами як Кузьма Скрябін, народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області, як зазначає "УкрЛіб". Зростав він у Новояворівську, і сам називав це місто рідним, але місце народження таки інше.

Саме через це сьогодні туристичний інтерес фанів розподіляється між Самбором та Новояворівськом, де сформувався музикант. Але тут ми зупинимося саме на першому місті.

Самбір – районний центр на Львівщині, де Кузьма з'явився на світ у родині вчительки музики та інженера. Тут зберігають пам'ять про нього передусім у форматі меморіальних заходів – у день народження й роковини смерті в місті організовують концерти, вечори пам’яті, а місцеві ЗМІ та школи готують тематичні програми.

Для туриста Самбір варто сприймати як першу точку "маршруту Кузьми". Поєднуючи її, звісно, з оглядом історичного центру, ратуші та храмів.​ Ось які цікавинки варто побачити у місті:

Ратуша XVII століття на центральній площі. Це найвища точка міста з 40-метровою вежею та оглядовим майданчиком.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна перлина XVIII століття з унікальним іконостасом.

Батьківщина Кузьми Скрябіна – місто Самбір: дивіться відео bruam5555

Костел єзуїтів та бернардинський монастир. Вони пропонують огляди інтер'єрів із фресками.​

Музей "Бойківщина". Ключова локація з експозиціями бойківського побуту, квестами та майстер-класами.

Музей Леся Курбаса. Він показує спадщину режисера-реформатора з театральними артефактами.​

Поруч із містом, за кілька кілометрів, у Кульчиці є музей Юрія Кульчицького – це відкривач кави у Відні. Також цікаві Самбірський парк та BMX Dirt Park з ігровою зоною для сімей.

Які ще визначні місця, пов'язані з музикою, можна відвідати в Україні?