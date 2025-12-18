У мережі є низка кумедних версій, але насправді все просто і дуже практично. 24 Канал із посиланням на Forgotten Galicia розповість про це докладніше.

Яка історія дивної залізяки, яку ви частенько бачили у Львові на старих будинках?

У мережі жартують різними версіями про призначення цих "штучок", як пише enltexa у фейсбуці. На кшталт "почистити взуття", "припинати коня коло брами", "вказувати на будинки, де були борделі", і навіть про "фалічні символи, що розміром характеризують статки власника будинку". Насправді ж усе просто.

Як зазначає 40southnews.com, транспортні засоби з колесами, які їздять між будинками, існують досить давно. Зрештою, ще у стародавніх єгиптян були колісниці. Відтак давньою була й проблема випадкових наїздів транспорту на будинки, за чим ішли аварії, пошкодження та інші неприємності. І от хтось колись (але хто і коли – невідомо) придумав розумне рішення, яке живе й сьогодні – боларди.

Отже, ця "штучка", яку ви бачите на головному фото – старий чавунний відбійник, ще кажуть обмежувач або болард. І ставили такі, щоб запобігати ушкодженню стін будинків колесами возів, карет, а згодом автомобілів.

Давні та не дуже боларди у Львові / Дивіться фото Арета Ковальська (forgottengalicia.com)

Такі елементи ще можна знайти у старій частині Львова біля в’їздів у двори, на вузьких вуличках і на рогах будинків.​ У XIX – на початку ХХ століття, коли вулицями їздили кінні екіпажі й вантажні вози, на вузьких поворотах біля кам’яниць часто колеса або осі "зрізали" кут будівлі або шкодили фасади.

Щоб не ремонтувати постійно мур, власники встановлювали чавунні або кам’яні відбійники, вмуровані в землю й край стіни. Ці боларди й брали на себе удар коліс, бо ковзали по ободах і "відштовхували" загрозу.

З появою авто ці елементи продовжили виконувати захисну функцію – старі стовпчики працювали як механічні "паркувальні обмежувачі", не даючи машинам притискатися впритул до стін. Звісно, технології розвивалися, і видів болардів сьогодні набагато більше.

У Львові частина старих відбійників збереглася, але, ясна річ, там немає "пояснювальних табличок". Відтак туристи сприймають їх за дивні архаїчні залізяки, розпитують гідів та активно обговорюють у соцмережах.

А гіди й самі звертають увагу груп на такі "дрібниці". Бо ж саме з них складається відчуття справжнього історичного міста, а не лише з набору "листівкових" фасадів.

