Мало хто повірить, що в Україні є власний Дубай, однак це дійсно так. Щоправда, з нюансами. Детальніше розповість 24 Канал.

Де шукати Дубай в Україні?

У селі Дубина Стрийського району на Львівщині встановили табличку з написом "Дубаї" – і цього вистачило, щоб вона стало локальною туристичною родзинкою. Як пише Telegraf, табличку "Дубаї" поставили два місцеві мешканці. Вони вирішили жартома позначити в'їзд до одного з мікрорайонів села Дубина. Цікаво, що табличка виконана в стилі офіційних дорожніх знаків, а розміщена неподалік популярної туристичної локації – водоспаду Кам'янка.

Іронія, самоіронія чи креативний маркетинг – але мандрівники вже заїжджають сюди, щоб зробити фото, посміхнутися й викласти його в соцмережі з геолокацією "Дубаї". Дехто навіть знімає креативні відео, які набирають безліч лайків.

Знайти табличку легко, адже її вже навіть внесли у Google Maps. У напрямку водоспаду Кам'янка слід повернути ліворуч після залізничного переїзду і ви одразу побачите "Дубаї".

Після подій у арабському Дубаї в Threads українці почали обговорювати українські "Дубаї" і ділитися своїми фото звідси. Найкумеднішим було фото з коровою біля знаку "Дубаї". Дехто жартував, що приїхав у "Дубаї" перевірити, яка ситуація після загострення на Близькому Сході – все було спокійно.

Водночас користувачка соцмережі під ніком tetianz порадила зупинитися за залізничним переїздом і пройтися вздовж річки після славнозвісної таблички – тут дуже красиво у будь-яку пору року.



Які цікаві локації побачити в Україні?