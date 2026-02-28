Печера Оптимістична недостатньо обладнана для масового туризму, тому потрапити сюди можна лише у супроводі спелеолога. З огляду на величезні розміри печери, відвідувачам пропонують різні по тривалості екскурсії. Аліна Міндарєва досліджувала центральний район печери і поділилася відео з туру у своєму тіктоці.

Як відбувається екскурсія печерою Оптимістична?

Аліна добиралася до Кам'янця-Подільського, а вже звідти на її групу чекав трансфер до спелеохати біля печери. Тут дівчата переодягнулися і залишили свої речі. До слова, все спорядження можна орендувати просто на місці. Екскурсію проводив 65-річний гід, який, за словами авторки відео, пересувався печерою як справжня суперзірка. З таким гідом точно не страшно опускатися на 40 метрів під землю.

На вході у печеру спали кажани. Дуже важливо не турбувати їх і не рухати руками – якщо кажани прокинуться, то можуть вже не пережити зиму.

Група переходила дуже вузькими коридорами, іноді навіть доводилося йти навкарачки або перестрибувати через каміння. Дорогою вони бачили величезні гіпсові утворення, які пропускають світло, багато чорних і білих кристалів, які неймовірно сяють. Торкатися кристалів не можна – вони перестануть рости. У печері багато глини, тож на потіху туристам з неї зробили цікаві скульптури.

Аліна була в захваті від безмежної тиші і краси печери. Вона зізналася, що тут почувалася спокійніше, ніж на поверхні. До речі, туристка забула взяти з собою воду, а тому спробувала на смак підземні води Оптимістичної.

Скільки коштує побачити Оптимістичну?

Дівчина відвідувала печеру у складі групи з 15 людей, тож всі витрати ділили порівно. Трансфер з Кам'янця-Подільського обійшовся у 5 тисяч гривень, тобто 333 гривні з людини. За екскурсію Аліна заплатила 500 гривень. Наголосимо, що ціна туру печерою залежить від кількості людей.

Оренда спорядження у печеру коштувала 420 гривень.

Що відомо про печеру Оптимістична?

Оптимістична печера є найдовшою печерою Європи і найдовшою гіпсовою печерою світу. Вона розташована біля села Королівка Тернопільської області. Утворилося це диво природи понад 14 мільйонів років тому, а відкрили її у 1965 році. У печері є кілометрові лабіринти, підземні озера, мінеральні утворення тощо. Тут панує свій, унікальний мікроклімат, з високою вологістю і температурою повітря +9…+10 градусів упродовж всього року.

Як зазначено на сайті Оптимістичної печери, деякі екскурсії проводять до озера Балатон, в якому раніше найсміливіші туристи могли навіть скупатися. Зараз рівень води значно опустився. Неподалік від озера є підземний табір, куди приводять відвідувачів. Загалом у печеру є різні екскурсії і найдовша з них триває до 11 годин.