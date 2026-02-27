Мовиться про річку Прут. І з посиланням на esu.com.ua розповідаємо про неї докладніше.

Дивіться також Мало хто знає, але ця річка – одна з найчистіших в Україні

Прут – українська річка, що "розділяє" Румунію та Молдову: що варто про неї знати?

Прут – дуже приваблива річка, особливо для мандрівників, які люблять і гори, і атмосферні прикордонні локації. Вона поєднує в собі адреналін рафтингу та відчуття подорожі одразу трьома країнами Східної Європи.

Перші кілометри Пруту – це стрімкі карпатські потоки біля Верховини, Ворохти та Яремча. Верхня течія розташована у межах Карпатського національного природного парку. Тут річка прорізає скелясті береги, утворює водоспади, як-от Пробій у 8 метрів, і пороги, через що її називають однією з найскладніших в Українських Карпатах для рафтингу.

Найцікавіша ділянка для сплавів тягнеться від Ворохти до Яремча, де розташовані відомі пороги й каньйон Пруту (але краще туди йти все ж уже з досвідом – бодай на сплавах Чорним Черемошем). Після цього річка набуває рис типової рівнинної.

Річка Прут та її краєвиди у Коломиї: дивіться відео articsFlash

Загальна довжина Пруту – приблизно 953 кілометри, а його басейн охоплює частини України, Румунії та Молдови. На історичному відтинку між Чернівцями й нижньою течією річка століттями слугувала політичною межею між державами.

Сьогодні десь 31 кілометр річища є кордоном між Україною та Румунією, а понад 700 кілометрів – між Румунією та Молдовою. Для Молдови Прут фактично формує весь її західний кордон із Румунією.

Уздовж нашої частини Пруту лежить велике місто Чернівці, яке приваблює туристів поєднанням австро-угорської архітектури та природних локацій для прогулянок. На румунсько-молдовській ділянці річка омиває невеликі прикордонні міста й села, де можна відчути змішання культур і мов.

Зворушливі кадри, зняті квадрокоптером над Прутом: дивіться відео London2010111

Наприкінці шляху Прут впадає у Дунай поблизу Джурджулешт і Рені. І це остання велика притока Дунаю перед його дельтою, як зазначає danube.panda.org. Ця точка приваблює мандрівників, які комбінують тури Прутом із подорожами до Дунайського біосферного заповідника.

Які ще річки України кожному варто побачити на власні очі?