Мовиться, звісно, про Ворсклу. І з посиланням на vue.gov.ua розповідаємо про неї докладніше.

Ворскла – одна з найчистіших річок України: чому варто її побачити?

Ворскла, так вже склалося, починається на території Бєлгородської області у Росії. Але далі тече на наших землях – у Сумській та Полтавській областях як ліва притока Дніпра. А впадає вона безпосередньо у Кам'янське водосховище.

Загальна довжина Ворскли становить 464 кілометри, з яких в межах України понад 300. Площа басейну – 14 700 квадратних кілометрів. Середня глибина невелика, 1 – 3 метри, а от максимальна досягає 10 – 12 метрів.

Долина річки порівняно широка, 10 – 12 кілометрів. Причому практично на всій протяжності правий берег високий і крутий, порізаний численними ярами й балками, а лівий – низький і подекуди болотистий.

А ось який вигляд має Ворскла у Полтаві: дивіться відео ДмитроСтепаненко-п8я

У Ворсклі аж до Полтави вода дуже чиста (ба навіть після міста дно видно на глибину до двох метрів) і містить багато риби. Особливо мальовничою річка є на ділянці біля Опішні – тут вона звивиста і протікає кількома рукавами, створюючи краєвиди немов спеціально для туристів.

Серед цікавих локацій на річці варто відвідати, власне, селище Опішня, історичне місто Полтава та Регіональний ландшафтний парк "Нижньоворсклянський". У пониззі трапляються мальовничі луки й соснові ліси, ідеальні для спокійного екотуризму та риболовлі, як зазначає funtime.com.ua.

Найкрасивіші ділянки Ворскли розташовані між селами Климентове та Котельва, а також від Нових Санжар, де високий берег серед вікових сосен створює зручні місця для кемпінгу. Піщані береги та чисті заплави ріки дарують приємний пляжний відпочинок у сезон, купання та пікніки.

Ворскла дуже популярна для сплавів на байдарках та каяках серед любителів водного туризму. Спокійна течія та незначний ухил роблять річку ідеальною навіть для новачків – тут можна насолоджуватися красою природи без екстремальних перешкод. Найпопулярніші маршрути тривалістю від 3 до 7 днів пролягають через найкрасивіші ділянки від Охтирки до Полтави поміж незайманими куточками природи.

Краєвиди Ворскли та Зміїної гори: дивіться відео Velosyom

Загалом, Ворскла – одна з найчистіших та найулюбленіших річок серед мандрівників України. Вона приваблює тисячі туристів спокійною течією, прозорою водою та фантастичними краєвидами.

