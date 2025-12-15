Зацікавила тема? Тоді залишайтесь із нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Які міста є ідеальними для зимового відпочинку?

Тревел-блогерка Еmsbudgettravel у своєму тік тоці поділилася трьома європейськими містами, які ідеально підходять для зимових коротких поїздок і водночас не сильно навантажують бюджет.

Першим напрямком вона назвала Єреван у Вірменії. За її словами, тут можна знайти дешеві рейси, а проживання в місті дуже доступне: навіть є квартири з видом на головні пам'ятки коштують всього 16 доларів за ніч. Близькість гір та мальовничих ландшафтів дозволяє організувати недорогі одноденні поїздки за місто.

Єреван взимку: дивитись відео

Другим містом блогерка назвала Познань у Польщі. Вона відзначила гарне старе місто, смачну та доступну їжу, а також недорогі розваги, наприклад, спа-центр із трьохгодинним відвідуванням за 22 долари. Познань, на її думку, не поступається популярнішим напрямкам, таким як Краків чи Гданськ, але при цьому пропонує більш вигідні ціни.

Обов'язково відвідайте Malta Ski у Познані, пише WanderLog. Це відкритий льодовий каток із мальовничим видом на озеро та дерева. Катання на ковзанах підійде як новачкам, так і досвідченим.

Таллінн та чарівна атмосфера: дивитись відео

Третя рекомендація – це Таллінн в Естонії. Дівчина була шокована мальовничістю середньовічного міста, доступність проживання та рейсів, а також атмосферу старого міста зі святковими різдвяними ринками. Це, на її думку, ідеальне місце для зимових вихідних із фотогенічними вулицями та святковим настроєм.

