Під час зборів у подорож ми часто стикаємося з проблемою: беремо занадто багато зайвих речей. Тож у цій статті ми розповімо, що справді варто взяти з собою, а від чого краще відмовитися. Залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Які речі не варто брати у подорож?

Багато мандрівників, збираючись у подорож, припускаються типових помилок, які можуть зіпсувати навіть найочікуванішу відпустку.

1. Цінні прикраси та речі

Наприклад, вони часто беруть із собою дорогі речі і хвилюються про них більше, ніж про сам відпочинком. Зокрема, прикраси – це одні з найризикованіших предметів у дорозі: їх легко втратити, пошкодити або стати жертвою крадіжки. Замість дорогих аксесуарів краще обирати прості, універсальні речі, які поєднуються з кількома образами і не викликають зайвого стресу.

Які речі не варто брати у подорож / фотоDepositphotos Які речі не варто брати у подорож / фото Depositphotos

2. Багато пар взуття

Ще одна поширена помилка – це надлишок взуття. Оптимально зупинитися на трьох варіантах: зручне взуття для прогулянок, щось більш охайне для виходів і легке взуття для пляжу чи басейну.

3. Надлишок косметики та засобів гігієни
Не менш важливою є раціональність у пакуванні косметики та засобів гігієни. Повнорозмірні пляшки шампунів чи гелів не лише займають багато місця, а й можуть розбитись в багажі. Краще взяти мініверсії або придбати необхідне вже на місці.

4. Великі прилади
Також не варто пакувати громіздкі побутові прилади, як фен. Більшість готелів і орендованих помешкань давно його мають, як базову річ, тож цей предмет лише забирає цінний простір у валізі. Фен краще залишити вдома, а вільне місце використати для сувенірів або речей, які дійсно знадобляться.

Зайва вага, непотрібні речі та страх щось втратити – це ті деталі, які відволікають від головного. А подорож має бути про легкість, комфорт і враження, а не про постійні турботи про багаж.

Що обов'язково взяти у подорож?

Як зазначає Ksamil.Travel, підготовка до подорожі починається задовго до дати виїзду – головне все продумати заздалегідь. Насамперед варто скласти список необхідних речей, який допоможе нічого не забути.

Що обов'язково взяти у подорож / фото Depositphotos Що обов'язково взяти у подорож / фото Depositphotos

1. Документи

У першу чергу потрібно підготувати документи (паспорт, квитки, гроші) і тримати їх у невеликій сумці, щоб вони завжди були під рукою. Також варто зробити копії важливих документів – у паперовому чи електронному форматі. Якщо подорожуєте з дітьми, не забудьте свідоцтво про народження.

2. Аптечка

Ще один обов'язковий пункт – аптечка. Вона має містити базові ліки проти болю, застуди, алергії та перев'язувальні матеріали. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій, особливо в місцях, де аптеки можуть бути недоступні.

Які корисні поради для подорожей варто знати?