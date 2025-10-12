Під час зборів у подорож ми часто стикаємося з проблемою: беремо занадто багато зайвих речей. Тож у цій статті ми розповімо, що справді варто взяти з собою, а від чого краще відмовитися. Залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Готуємося до вихідних: добірка фантастичних місць, де можна погуляти у Тернополі

Які речі не варто брати у подорож?

Багато мандрівників, збираючись у подорож, припускаються типових помилок, які можуть зіпсувати навіть найочікуванішу відпустку.

1. Цінні прикраси та речі

Наприклад, вони часто беруть із собою дорогі речі і хвилюються про них більше, ніж про сам відпочинком. Зокрема, прикраси – це одні з найризикованіших предметів у дорозі: їх легко втратити, пошкодити або стати жертвою крадіжки. Замість дорогих аксесуарів краще обирати прості, універсальні речі, які поєднуються з кількома образами і не викликають зайвого стресу.

Які речі не варто брати у подорож / фото Depositphotos

2. Багато пар взуття

Ще одна поширена помилка – це надлишок взуття. Оптимально зупинитися на трьох варіантах: зручне взуття для прогулянок, щось більш охайне для виходів і легке взуття для пляжу чи басейну.

3. Надлишок косметики та засобів гігієни

Не менш важливою є раціональність у пакуванні косметики та засобів гігієни. Повнорозмірні пляшки шампунів чи гелів не лише займають багато місця, а й можуть розбитись в багажі. Краще взяти мініверсії або придбати необхідне вже на місці.

4. Великі прилади

Також не варто пакувати громіздкі побутові прилади, як фен. Більшість готелів і орендованих помешкань давно його мають, як базову річ, тож цей предмет лише забирає цінний простір у валізі. Фен краще залишити вдома, а вільне місце використати для сувенірів або речей, які дійсно знадобляться.

Зайва вага, непотрібні речі та страх щось втратити – це ті деталі, які відволікають від головного. А подорож має бути про легкість, комфорт і враження, а не про постійні турботи про багаж.

Дивіться також Тікаємо з міста: затишні місця для відпочинку поблизу Києва

Що обов'язково взяти у подорож?

Як зазначає Ksamil.Travel, підготовка до подорожі починається задовго до дати виїзду – головне все продумати заздалегідь. Насамперед варто скласти список необхідних речей, який допоможе нічого не забути.

Що обов'язково взяти у подорож / фото Depositphotos

1. Документи

У першу чергу потрібно підготувати документи (паспорт, квитки, гроші) і тримати їх у невеликій сумці, щоб вони завжди були під рукою. Також варто зробити копії важливих документів – у паперовому чи електронному форматі. Якщо подорожуєте з дітьми, не забудьте свідоцтво про народження.

2. Аптечка

Ще один обов'язковий пункт – аптечка. Вона має містити базові ліки проти болю, застуди, алергії та перев'язувальні матеріали. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій, особливо в місцях, де аптеки можуть бути недоступні.

Які корисні поради для подорожей варто знати?

Раніше ми вам вже розповідали секретний-лайфхак, як отримати безкоштовний вхід у популярних локаціях, тож обов'язково ознайомтесь перед плануванням наступної подорожі.

Усі ми хочем витрачати не багато коштів на поїздки, але мати гарні та класні спогади про них. Деякі мандрівники поділились порадами, які зроблять вашу подорож більш бюджетною.



