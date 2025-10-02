Марокканська експертка з подорожей, яка спеціалізується на Європі, Близькому Сходу й Африці, назвала улюбленим місцем район Атлаських гір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Куди варто поїхати у Марокко?

За словами Зіни Бенчейх, у цьому районі Марокко розташовується красива, ароматна та маловідома Долина троянд або ж місто Калаат М'Гуна.

"Одне з моїх улюблених місць – це район Атлаських гір, який називається Долина троянд. У квітні ця долина вкрита трояндами. Вона прекрасна. Там не дуже багато людей, не дуже багато туристів. Здебільшого там можна побачити місцевих жителів. Навіть таксі там трояндові. Вони рожеві", – пояснила Зіна.

Де розташовується Долина троян на карті

Долина троянд – це дивовижний регіон на південному сході Марокко, розташований біля підніжжя гір та вздовж річки М'Гуна. Цей регіон відоміший завдяки рясному вирощуванню дамаської троянди та щорічному Фестивалю троянд, який проводиться в місті Калаат М'Гуна.

Долина, що контрастує з пишною зеленню та посушливими горами, залежить від річки для зрошення, підтримуючи підприємства, які виробляють косметику та парфуми з троянд. Особливо вражають барви квіт на тлі навколишньої висушеної землі.



Квітковий фестиваль у Марокко / Фото Lonely Planet

Згідно з легендою, троянди в цю частину Марокко ,fufnj століть тому привів берберський купець з Дамаска, пише Lonely Planet. Дамаська троянда, яка походить зі стародавньої Сирії, століттями славиться своїм насиченим ароматом.

Зверніть увагу. Бербери або амазиги – це корінна етнічна група Північної Африки. Сьогодні більшість берберів проживає в північноафриканських країнах: здебільшого в Алжирі та Марокко.

Як розповіла експерта, у Долині троянд немає звичних хостелів, тому їй доводилося зупинятися у місцевих. Зіна Бенчейх була вражена зустріччю з місцевими кочівниками, які живуть у цій місцевості тисячі років, і їхній спосіб життя майже не змінився.



Кошики, наповнені до країв сушеними бутонами троянд / Фото Lonely Planet

У цьому регіоні Марокко на туристів чекають цікаві екскурсії. Зокрема доступна подорож на верблюдах через пустелю Сахара, відвідування двох мальовничих марокканських містечок, екскурсії з гідом по мединах, римських руїнах і поселеннях, а також можливість взяти участь у традиційній для амазигів процедурі нанесення татуювань хною.

Якщо ви хочете самостійно дістатися до Долини троянд, то найпростіший спосіб – це політ до Марракеша. Звідти до міста Калаат М'Гуна близько 320 кілометрів на схід.

Які цікаві місця варто побачити?