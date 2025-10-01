Тобто Aerospace Maintenance and Regeneration Group – групи аерокосмічного обслуговування та відновлення. 24 Канал із посиланням на aviationweek розповість про це докладніше.

Тусонський могильник літаків: як у пустелі зберігають колишні бойові "пташки" США?

309 AMARG займає територію у понад 1000 гектарів і розміщує понад 4000 літаків різних типів. Це від старих бойових та військово-транспортних до сучасних винищувачів і безпілотників.

Ця AMARG, також відома як The Boneyard, служить головним сховищем та ремонтною базою для літаків із ВПС, ВМС, берегової охорони США, NASA та інших урядових агентств. Літальні апарати тут ретельно зберігають у надзвичайно сухому та жаркому кліматі.

Це важливо, адже стримує корозію. А в поміч беруть спеціальні покриття, герметизацію та натрій-азотні контейнери для двигунів. Іншими словами, це не просто кладовище техніки – багато літаків можна за потреби відновити й повернути до служби.

Зверніть увагу: від моменту заснування після Другої світової війни AMARG став незамінною частиною оборонної інфраструктури США, як зазначають на сайті Мінвійни США. Він підтримує готовність військових сил, забезпечує запасні частини, а ще й допомагає робити зі старих моделей мішені для тренувань пілотів.

Які ще цікаві локації є у світі, подібні до бази AMARG?