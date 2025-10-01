Тобто Aerospace Maintenance and Regeneration Group – групи аерокосмічного обслуговування та відновлення. 24 Канал із посиланням на aviationweek розповість про це докладніше.
Тусонський могильник літаків: як у пустелі зберігають колишні бойові "пташки" США?
309 AMARG займає територію у понад 1000 гектарів і розміщує понад 4000 літаків різних типів. Це від старих бойових та військово-транспортних до сучасних винищувачів і безпілотників.
Ця AMARG, також відома як The Boneyard, служить головним сховищем та ремонтною базою для літаків із ВПС, ВМС, берегової охорони США, NASA та інших урядових агентств. Літальні апарати тут ретельно зберігають у надзвичайно сухому та жаркому кліматі.
Це важливо, адже стримує корозію. А в поміч беруть спеціальні покриття, герметизацію та натрій-азотні контейнери для двигунів. Іншими словами, це не просто кладовище техніки – багато літаків можна за потреби відновити й повернути до служби.
Зверніть увагу: від моменту заснування після Другої світової війни AMARG став незамінною частиною оборонної інфраструктури США, як зазначають на сайті Мінвійни США. Він підтримує готовність військових сил, забезпечує запасні частини, а ще й допомагає робити зі старих моделей мішені для тренувань пілотів.
Які ще цікаві локації є у світі, подібні до бази AMARG?
На території аеропорту Kingman в Аризоні розташований другий за величиною у світі авіаційний могильник. Колись він був базою ВПС США, у Другу світову війну. Тепер тут зберігають сотні літаків, майже всі – для комерційного використання.
Також старі комерційні літаки зберігають просто неба у пустелі неподалік Вікторвілля, це за приблизно 150 кілометрів від Лос-Анджелеса. А ще у центрі пустелі Мохаве – там можна побачити повітряні судна Boeing, Airbus, McDonnell Douglas і Lockheed.
А от у місті Розвелл у Нью-Мексико діє великий сучасний центр з технічного обслуговування, зберігання та утилізації літаків — Roswell International Air Center. Там одночасно можуть тримати понад 200 авіалайнерів, серед яких і найбільші у світі Boeing 747.