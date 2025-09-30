Зі старими літаками ситуація така ж сама. І ми запрошуємо вас на екскурсію місцями, де сотні "пташок" стоять просто неба та очікують, коли стихія візьме над ними гору. Гайда разом з 24 Каналом вивчати цікаві місця на планеті Земля.
Де розташовані найцікавіші могильники літаків у світі?
1. Група з технологічного обслуговування та відновлення авіакосмічної техніки (AMARG), Аризона (США)
Власне, найбільше кладовище літаків можна побачити у Тусоні. Місці, де аризонська суха пустеля мінімізує шанси, що старі літаки поїсть іржа або корозія.
Як зазначається на сайті Міністерства війни у США, ця локація відома загалу як "кладовище літаків". Тут просто неба стоять майже 4000 літаків, а також 6650 авіаційних двигунів.
Особливо приголомшує це місце, якщо глянути на нього з висоти пташиного лету. Здається, що цих літаків настільки багато,
Величезне кладовище літаків в Аризоні / Фото destinationtips.com
Це цікаво! Для консервації кожен літак обклеюють та розпиляють на нього герметик. Він захищає повітряні судна від тварин, а також зменшує корозію. Крім того, це покриття знижує температуру "пташок" на майже 10 градусів, щоб вони нормально переносили місцеву спеку.
2. База ВПС Девіс-Монтан, Аризона (США)
Власне, AMARG – частина бази ВПС Девіс-Монтан, пише ресурс Destination Tips. Тут у тиші та спокої стоять сотні військових літаків минулих часів. З 1946 року цю локацію використовували, щоб зберігати тут повітряні судна часів Другої світової війни.
Літаки на базі ВПС Девіс-Монтан / Фото globalaviationresource
3. RAF Shawbury, Шрусбері, Шропшир (Англія)
Переносимось до Англії та колишнього аеродрому Королівського льотного корпусу. Він датується Першою світовою війною. Нині ж він став основним складом, де зберігають застарілі літаки.
Старі бомбардувальники стоять просто неба / Фото urbanghostsmedia
Зауважимо, що дозвукові ударні літаки Blackburn Buccaneer ще у 1994 році вивели зі служби Королівських повітряних сил. Частину цих двомісних бомбардувальників виставили у музеях авіації по всьому світу. Та чимало цих суден залишились у Шрусбері.
4. Південнокаліфорнійський логістичний аеропорт, Каліфорнія (США)
А як щодо кладовища комерційних літаків? Чимало з них теж стоять просто неба у пустелі. Наприклад, неподалік Вікторвілля, за понад 150 кілометрів від Лос-Анджелеса.
Кладовище комерційних літаків у Каліфорнії / Фото samchui
5. Повітряно-космічний порт у Мохаве (США)
Тут законсервовані близько 1000 комерційних літаків. Так-так, у самісінькому центрі популярної пустелі Мохаве. Власне, місцевий клімат і став причиною, чому саме тут відкрили цей "могильник літаків". І тут можна побачити повітряні судна: Boeing, Airbus, McDonnell Douglas і Lockheed багатьох великих авіакомпаній.
Могильник літаків у пустелі Мохаве / Фото airplaneboneyards
6. Аеропорт Фенікс Гуд'єр, Аризона (США)
Тут можна побачити, як красиво в рядочок стоять повітряні судна DC-10, які належали авіакомпанії American Airlines. Своє вони вже відлітали, тому "гріються" під сонечком Аризонщини в очікуванні, коли стихія візьме гору.
Списані літаки DC-10 гарненько стоять рядочком / Фото wordpress
Бонус: Музей загиблих літаків, Львів
Як зазначають на сайті музею, його основна мета – зберегти частинку історії авіації, а також подій у небі часів Другої світової війни. Цікаво, що всі експонати – уламки літаків – зібрали на Заході України. Пошук проводили на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Волині.
Розташований музей у селі Хоросно. Обов'язково попередньо зателефонуйте за цим номером, якщо плануєте візит: +38067 109 19 39.
Куди поїхати, щоб побачити літак біля ставу?
Запрошуємо вас до села Високе, що на Вінниччині. Тут можна побачити старий літак АН-12, який став туристичною атракцією, а також візитівкою населеного пункту.
Він стоїть поблизу ставу. А поставили його для того, щоб вшанувати пам’ять загиблих воїнів-афганців.
Зауважимо, що громада села працює над тим, щоб перетворити повітряне судно на музей миру. Його присвятять пам’яті захисників. У нього буде музейний простір у центральній частині, а також кінозал у хвості.