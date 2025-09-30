Зі старими літаками ситуація така ж сама. І ми запрошуємо вас на екскурсію місцями, де сотні "пташок" стоять просто неба та очікують, коли стихія візьме над ними гору. Гайда разом з 24 Каналом вивчати цікаві місця на планеті Земля.

Дивіться також Одеський "Гоґвортс": де побачити той самий "цукровий завод" з бестселера Ілларіона Павлюка

Де розташовані найцікавіші могильники літаків у світі?

1. Група з технологічного обслуговування та відновлення авіакосмічної техніки (AMARG), Аризона (США)

Власне, найбільше кладовище літаків можна побачити у Тусоні. Місці, де аризонська суха пустеля мінімізує шанси, що старі літаки поїсть іржа або корозія.

Як зазначається на сайті Міністерства війни у США, ця локація відома загалу як "кладовище літаків". Тут просто неба стоять майже 4000 літаків, а також 6650 авіаційних двигунів.

Особливо приголомшує це місце, якщо глянути на нього з висоти пташиного лету. Здається, що цих літаків настільки багато,



Величезне кладовище літаків в Аризоні / Фото destinationtips.com

Це цікаво! Для консервації кожен літак обклеюють та розпиляють на нього герметик. Він захищає повітряні судна від тварин, а також зменшує корозію. Крім того, це покриття знижує температуру "пташок" на майже 10 градусів, щоб вони нормально переносили місцеву спеку.

2. База ВПС Девіс-Монтан, Аризона (США)

Власне, AMARG – частина бази ВПС Девіс-Монтан, пише ресурс Destination Tips. Тут у тиші та спокої стоять сотні військових літаків минулих часів. З 1946 року цю локацію використовували, щоб зберігати тут повітряні судна часів Другої світової війни.



Літаки на базі ВПС Девіс-Монтан / Фото globalaviationresource

3. RAF Shawbury, Шрусбері, Шропшир (Англія)

Переносимось до Англії та колишнього аеродрому Королівського льотного корпусу. Він датується Першою світовою війною. Нині ж він став основним складом, де зберігають застарілі літаки.



Старі бомбардувальники стоять просто неба / Фото urbanghostsmedia

Зауважимо, що дозвукові ударні літаки Blackburn Buccaneer ще у 1994 році вивели зі служби Королівських повітряних сил. Частину цих двомісних бомбардувальників виставили у музеях авіації по всьому світу. Та чимало цих суден залишились у Шрусбері.

4. Південнокаліфорнійський логістичний аеропорт, Каліфорнія (США)

А як щодо кладовища комерційних літаків? Чимало з них теж стоять просто неба у пустелі. Наприклад, неподалік Вікторвілля, за понад 150 кілометрів від Лос-Анджелеса.



Кладовище комерційних літаків у Каліфорнії / Фото samchui

5. Повітряно-космічний порт у Мохаве (США)

Тут законсервовані близько 1000 комерційних літаків. Так-так, у самісінькому центрі популярної пустелі Мохаве. Власне, місцевий клімат і став причиною, чому саме тут відкрили цей "могильник літаків". І тут можна побачити повітряні судна: Boeing, Airbus, McDonnell Douglas і Lockheed багатьох великих авіакомпаній.



Могильник літаків у пустелі Мохаве / Фото airplaneboneyards

6. Аеропорт Фенікс Гуд'єр, Аризона (США)

Тут можна побачити, як красиво в рядочок стоять повітряні судна DC-10, які належали авіакомпанії American Airlines. Своє вони вже відлітали, тому "гріються" під сонечком Аризонщини в очікуванні, коли стихія візьме гору.



Списані літаки DC-10 гарненько стоять рядочком / Фото wordpress

Бонус: Музей загиблих літаків, Львів

Як зазначають на сайті музею, його основна мета – зберегти частинку історії авіації, а також подій у небі часів Другої світової війни. Цікаво, що всі експонати – уламки літаків – зібрали на Заході України. Пошук проводили на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Волині.

Розташований музей у селі Хоросно. Обов'язково попередньо зателефонуйте за цим номером, якщо плануєте візит: +38067 109 19 39.

Куди поїхати, щоб побачити літак біля ставу?