І їх чимало, тож є кому поборотися за звання найменшого у світі. Про 3 таких цікавих претендентів 24 Канал зараз і розповість докладніше.

Які замки претендують на звання найменшого у світі?

Ми обрали ці замки, бо вони ідеально ілюструють, що далеко не тільки розмір робить споруду цікавою. Адже кожен із них розповідає власну, унікальну історію.

Замок Henneberg у Гамбурзі в Німеччині.

Він має площу приблизно 50 квадратних метрів і всього 2 кімнати. А побудований у 1887 році – зауважите, як точна копія середньовічного замку, але у масштабі 1 до 4, як пише touristl.

Цей невеликий замок має вежі, портал, декоративних левів біля входу і є чудовим прикладом замку-мініатюри, що приніс власнику радість та став пам'яткою для туристів.

Німецький замок Henneberg: дивіться відео petersylent3263

Замок Hermit's у Шотландії.

Його площа – дуже маленька, менша за 10 квадратних метрів. Правду кажучи, це не зовсім замок, а бетонна фортифікація, побудована у 1950-х роках у формі укріпленої вежі на узбережжі.

А проте саме цю споруду, унікальну за формою та розмірами, у мережі часто називають найменшим замком у Європі, пише Tartan Trailblazers.

Шотландський Hermit's Castle: дивіться відео SophieNadeau

Мініатюрний замок у місті Ротенбург-на-Таубері – Topplerschlösschen.

На вигляд це башта з хаткою на верхівці (кажуть, там мешкав бургомістр), що є унікальним архітектурним елементом. Ця споруда має історичне значення, адже збудована у 1388 році.

Її площа дуже мала, та вона є популярною туристичною цікавинкою, адже повністю збережена та містить меблі XVI – XIX століть, як зазначено на міському порталі rothenburg.de.

Замок Topplerschlösschen у Німеччині: дивіться відео MYTravelBF

Які цікаві факти про інші найменші замки варто знати?