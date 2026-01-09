У Буковелі є чим зайнятися і дорослим, і малим. Якщо ви плануєте сімейний відпочинок з дітьми, то мусите знати про локації, від яких малеча точно буде в захваті. Детальніше розповідає 24 Канал.

Куди піти у Буковелі з дітьми?

Аквапарк Mavka. Коли на вулиці сніг та мороз, то відвідини аквапарку стають чудовою можливістю перезавантажитися. Тут є великий дитячий простір для розваг, гірки різної довжини і складності, басейн з морськими хвилями, панорамні басейни та SPA-зона тільки для дорослих. Відвідувачі навіть можуть спуститися з унікальної гірки в окулярах віртуальної реальності, які перенесуть їх в абсолютно інший світ.

Ціна на денний абонемент в аквапарк – 2 200 гривень, для дітей до 140 сантиметрів – 1 550 гривень. Щоб потрапити і в аквапарк, і в SPA-зону, яка розташована окремо, потрібно купити квиток за 3 200 гривень.

"Гуцул Ленд". Мабуть, усі вже чули про цей ето-комплекс з дерев'яними будинками і зоопарком. Дітям тут точно сподобається, адже вони зможуть погладити тваринок і погодувати їх. Вхідний квиток коштує 400 гривень за дорослого і 350 гривень за дітей до 12 років. Для дітей до 6 років та учасників бойових дій вхід безкоштовний.

"Хаскі хаус". Тут можна погладити та пообіймати милих песиків хаскі, а також зробити з ними красиві фото. Ця локація розташована біля нижньої станції витягу №14 і працює щодня з 10:00 по 16:00. Вхідний квиток за дорослого коштує 300 гривень, а за дітей до 12 років – 200 гривень.



Собаки у "Хаскі хаус" / Фото Bukovel

Навіть якщо ви не катаєтеся на лижах, можна просто піднятися на витягу в гори і показати дітям цю неймовірну зимову панораму. Щоправда, варто бути обережним, адже довкола точно буде багато лижників і сноубордистів. Також можна піти на ковзанку, покататися на санках або тюбах, покататися на колесі огляду тощо.

А які ціни на відпочинок у Буковелі?

Днями у тіктоці українка шокувала сумою, яку витратила за відпочинок у Буковелі. Усього 4 дні на цьому курорті обійшлися їй у 117 тисяч гривень на двох і це без катання на лижах. Лише за готель вона заплатила 80 тисяч гривень. При цьому жінка зауважила, що не завжди була задоволена сервісом. Наприклад, страви у ресторанах не були особливо смачними, при тому, що ціни на них – дуже високі.