А проте це також дуже цікаве місто для туристів. З посиланням на info-ua.net розповідаємо про нього докладніше.
Рідне місто FIЇNKA – Надвірна: що цікавого побачити у цьому прикарпатському містечку?
Ірина Вихованець (дівоче прізвище – Білак), нині відома як співачка FIЇNKA, з'явилася на світ 9 жовтня 1993 року. Це сталося у Надвірній Івано-Франківської області – серед гір і гуцульського духу. Тут і почалося її становлення як артистки.
Ірина з дитинства співала на сцені та грала на скрипці, а вчителі одразу відзначали її неординарність. Пізніше FIЇNKA навчалася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. І до сьогодні вже двічі ставала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення – у 2023 та у 2025 роках.
Сьогодні співачка у своїй творчості активно популяризує гуцульську культуру та різноманітність діалектів української мови. Власне, фіїнка – це гуцульське слово, яке означає "похресниця", як зазначає hochu.ua.
Чим же знамените рідне місто FIЇNKA – Надвірна? Воно розташоване у гірській частині Прикарпаття, а серед визначних місць – парк Івана Франка з пам'ятником письменнику, стадіон "Нафтовик", скейт-парк, і руїни замку Краснодвір. І як не згадати, що тут протікає річка Бистриця Надвірнянська – найчистіша у басейні Дністра, а поруч ще й Пнівський замок та зона відпочинку з озерами.
Краєвиди Надвірної та околиць з гори Городище та інших локацій / Фото Veronika Havrylenko
Найстарішою культовою спорудою міста є римо-католицький костел Святої Трійці на Грушевського, 7. Ще одна визначна сакральна будівля – дерев'яний храм Воздвиження Чесного Хреста на Княгині Ольги. Цікаво, що він раніше стояв у Манявському монастирі, а перенесли його до Надвірної у 1793 році.
Місто загалом оточене Східними Карпатами, які поперечними й поздовжніми долинами розділені на гірські масиви. Це Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати, Чорногора, Гринява та Чивчини. Ці краєвиди, звісно, просто не могли не надихати юну FIЇNKA. Надихають вони й кожного туриста, що прагне сюди потрапити.
Які туристичні магніти Івано-Франківської області варто відвідати?
Національний заповідник "Давній Галич". Його створили на основі унікального комплексу історичних і культурних пам'яток, які гармонійно поєднуються з місцевими пейзажами. Це місце зберігає спадщину давнього Галича – столиці Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівств.
Гора Острий у Косові. Це маловідома, але дуже красива локація на території Покутсько-Буковинських Карпат. Ідеальне місце для прихильників піших походів та прогулянок у горах, звідки відкриваються красиві краєвиди на Косів, прилеглі села, та гірські хребти, що оточують усе тут немов підковою.