Однако это также очень интересный город для туристов. Со ссылкой на info-ua.net рассказываем о нем подробнее.

Ирина Выхованец (девичья фамилия – Билак), ныне известная как певица FIЇNKA, появилась на свет 9 октября 1993 года. Это произошло в Надворной Ивано-Франковской области – среди гор и гуцульского духа. Здесь и началось ее становление как артистки.

Ирина с детства пела на сцене и играла на скрипке, а учителя сразу отмечали ее неординарность. Позже FIЇNKA училась в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. И до сих пор уже дважды становилась финалисткой Нацотбора на Евровидение – в 2023 и в 2025 годах.

Сегодня певица в своем творчестве активно популяризирует гуцульскую культуру и разнообразие диалектов украинского языка. Собственно, фиинка – это гуцульское слово, которое означает "крестница", как отмечает hochu.ua.

Чем же знаменит родной город FIЇNKA – Надворная? Он расположен в горной части Прикарпатья, а среди достопримечательностей – парк Ивана Франко с памятником писателю, стадион "Нефтяник", скейт-парк, и руины замка Краснодвир. И как не вспомнить, что здесь протекает река Быстрица Надворнянская – самая чистая в бассейне Днестра, а рядом еще и Пнивский замок и зона отдыха с озерами.

Виды Надворной и окрестностей с горы Городище и других локаций / Фото Veronika Havrylenko

Старейшим культовым сооружением города является римско-католический костел Святой Троицы на Грушевского, 7. Еще одно выдающееся сакральное здание – деревянный храм Воздвижения Честного Креста на Княгини Ольги. Интересно, что он раньше стоял в Манявском монастыре, а перенесли его в Надворную в 1793 году.

Город в целом окружен Восточными Карпатами, которые поперечными и продольными долинами разделены на горные массивы. Это Горганы, Покутско-Буковинские Карпаты, Черногора, Гринява и Чивчины. Эти пейзажи, конечно, просто не могли не вдохновлять юную FIЇNKA. Вдохновляют они и каждого туриста, стремящегося сюда попасть.

