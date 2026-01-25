З нагоди дня народження співачки 24 Канал вирішив розповісти про місто, в якому вона виросла, а також про те, що там варто подивитися.
Де виросла Тіна Кароль?
Майбутня зірка народилася у селищі Оротукан у Росії, але батьки її були українцями: батько з Чернівецької області, а мама з Івано-Франківська.
Коли співачці виповнилося 6 років, родина повернулася у рідне місто матері. Тож дитинство і підліткові роки Тіни Кароль (на той час Тетяни Ліберман) минули в Івано-Франківську. Тут вона ходила у школу і відвідувала заняття з фортепіано у музичній школі №1 імені Лисенка, аж поки не поїхали вчитися у Київ.
До слова, ця музична школа працює й зараз.
Куди піти в Івано-Франківську?
Івано-Франківськ – це серце Прикарпаття. Тут туристів зустрічають вуличні музиканти, затишні кав'ярні та спокійний темп, який дозволяє насолоджуватися містом. Знайомство з Івано-Франківськом, ясна річ, варто розпочати з площі Ринок та Ратуші. Тут можна взяти кави в одній з кав'ярень і вирушити у неспішну прогулянку.
"Куфер" радить прогулятися найстарішою вулицею, яка є майже ровесницею міста – Тринітарською. Не дивуйтеся, що вона така вузька, адже її ширина була розрахована на проїзд однієї брички. Далі варто зазирнути у Палац Потоцьких. Він не завжди відкритий для відвідувачів, але можна хоча б прогулятися поруч.
Культове місце Івано-Франківська – "Пиріжкова", яка працює ще з 1967 року. Тут точно варто зробити зупинку на перекус.
Славнозвісна "Пиріжкова" в Івано-Франківську / Фото Олександра Сосніна
У парку Тараса Шевченка можна покататися на колесі огляду, а після того прогулятися до міського озера. Влітку місцеві обожнюють відпочивати на його березі. Також можна орендувати човен або катамаран і дослідити все озеро.
Наступна порада може видатися вам дивною – розглядайте двері. Завдяки ініціативі "Франківськ, який треба берегти" у місті відновили понад 20 старовинних сецесійних дверей.
Словом, в Івано-Франківську точно є чимало цікавого. До того ж добратися сюди дуже зручно – потягом з будь-якого міста.
А що подивитися в Івано-Франківській області?
Івано-Франківська область славиться своїми мальовничими селами, які розташовані посеред гір. Одне з них – Верховина. Та мало хто знає, що у Верховині є вогняне джерело. Вода у ньому насичена газом, тож якщо піднести до неї сірник – вона почне горіти.
У селищі Гвіздець, що біля Коломиї, є унікальний костел бернардинів, збудований у 1721 – 1735 роках. Його фасад заворожує і нагадує декорації з фільму. Та найцікавіше – це підземелля, про яке ходить чимало легенд.