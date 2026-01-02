Мовиться про костел Святого Антонія Падуанського та монастир бернардинів. 24 Канал із посиланням на informator.ua розповість про них докладніше.

Чому цей костел на Коломийщині вартий поїздки?

У селищі Гвіздець, що лежить неподалік Коломиї, є костел бернардинів, збудований у 1721 – 1735 роках на місці дерев'яної церкви 1715 року. Гроші виділив князь Михайло Пузина.

У комплексі – тринавний фасадний храм із двома вежами, келії монахів та надбрамна дзвіниця. Інтер'єр прикрашали фрески та вівтарі. Зараз цю пам'ятку намагаються реставрувати.

Як зазначає UkrainaIncognita, дерев'яні скульптури з вівтаря та деякі інші елементи заховали у сховища музею Івано-Франківська, щоб ті мали шанси зберегтися. На жаль, багато що з оздоблення втрачено під час радянської окупації.

Утім і в поточному стані костел заворожує фасадом з пілястрами, волютами та куполом, а всередині – органним залом.​​ Та найбільш інтригують таємниці підземель.

Барокові монастирі часто мали крипти для поховань, сховища чи ходи для оборони. Відтак і щодо цього ширяться легенди про скарби та сховки. Екскурсії ж фокусують на криптах, де нібито поховані фундатори.

Ось який вигляд має костел бернардинів у селищі Гвіздець біля Коломиї / Дивіться фото та відео oh_my_mariaaa

До речі, навколо костелу – красиві гуцульські краєвиди, ріка Прут та шинки з бограчем. На вихідних маршрут вигідно поєднати з Коломиєю чи Верховиною.

Зауважимо, що у сам Гвіздець (що, до речі, мав магдебурзьке право з 1785 року) дістатися легко. Селище розташоване на автошляху між Коломиєю та Городенкою.

