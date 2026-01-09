На щастя, існують класні зимові розваги без потреби набуття особливих навичок, але з морем адреналіну. Про одну з таких розповість 24 Канал завдяки матеріалам izhakpark.lviv.ua.

Де покататися на тюбах під Львовом цієї зими?

Для шукачів легшого за лижі зимового відпочинку, але такого самого драйвового, тюбінг стане ідеальним вибором. І, можливо, найкраще місце для цього на Львівщині – "Їжак Парк".​

Це найбільший тюбінговий парк України, розташований всього за 20 кілометрів від Львова біля сіл Раковець і Новосілка в Миколаївському районі, неподалік від траси Львів – Мукачево. Чудове місце для відпочинку сімейного та з друзями.

Парк пропонує сніжні тюбінгові траси завдовжки близько 500 метрів. Також тут працює і велика всесезонна тюбінгова гірка на 300 метрів, і мала всесезонна гірка на 100 метрів.​

Щодо цін у сезоні 2025 – 2026 років, вартість катання залежить від обраної гірки. Маленька гірка коштує 100 гривень за 1 спуск, 400 за 5 спусків або 600 за 10. Велика гірка обійдеться дорожче, це 200 гривень за 1 спуск, 800 за 5 або 1200 за 10 спусків.​

Як зазначає портал loda.gov.ua, тюбінгові спуски є абсолютно безпечними, і навіть для наймолодших відвідувачів. Також є підйомник, що може витягувати нагору тюб разом із людиною – і дає нагоду насолодитися зимовими краєвидами.

Найбільший тюбінг-парк України – всього за 20 кілометрів від Львова: дивіться відео ZBStravel

Парк працює у суботу та неділю з 10:00 до 19:00, як пише на офіційному сайті. У соцмережах вказують і роботу у п'ятницю. Групи від 15 осіб за попередньою домовленістю можуть відвідати парк і в будні дні з вівторка по четвер.

Зауважимо, "Їжак Парк" – це не лише тюбінг, а й додаткові розваги. На території є можливість порибалити, є кафе, дитячий майданчик, зоокуточок та мальовнича природа для прогулянок. Можна також орендувати альтанку.​

Важливою перевагою парку є система штучного засніження спусків, що дозволяє кататися саме по снігу у будь-який зимовий день. А дістатися до комплексу зі Львова можна трасою Київ – Чоп, повернувши до Раковця та доїхавши до Новосілки. Дорога займе близько 20 – 30 хвилин від центру міста.​

