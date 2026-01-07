Для справжніх зимових вражень можна навіть не виїжджати з міста. Просто посеред Києва є місця, де можна відчути той самий адреналін від спуску, вдягнути лижі чи сноуборд і на кілька годин забути, що ти не посеред мегаполіса, а десь в горах. Детальніше розповідає 24 Канал.

Де покататися на лижах, щоб не виїжджати з Києва?

Недалеко від центру Києва заховався гірськолижний комплекс "Протасів Яр". Він працює ще з 1998 року і саме тут тренуються олімпійські збірні з гірськолижного спорту. Цей комплекс підійде як для початківців, які вперше стають на лижі, так і для досвідчених лижників і сноубордистів, оскільки траси розраховані на різний рівень підготовки.

У "Протасовому Яру" є все, що потрібно, аби покататися на лижах чи сноуборді:

два витяги (одномісний бугельний і двомісний буксирувальний до складнішої траси);

4 траси різної складності (найдовша має 500 метрів, а найбільший перепад висот – 80 метрів);

школу, в якій досвідчені інструктори навчать відвідувачів кататися на лижах чи сноуборді;

прокат спорядження.

Крім того, на території комплексу працює ресторан ДоSki, де можна смачно поїсти після активного катання.



Траси у "Протасовому Яру" / Фото гірськолижного комплексу

Які ціни у гірськолижному комплексі в Києві?

Скіпас на три години катання у "Протасовому Яру" коштує 450 гривень у будні і 550 гривень у вихідні і свята. Для дітей до 6 років доступ до витягів безкоштовний. Також можна взяти один підйом на витягу за 45 гривень у будні і 55 гривень на вихідні.

Година індивідуального заняття з інструктором обійдеться у 1000 гривень. За спорядження на час заняття треба заплатити 400 гривень з дорослого і 300 гривень з дитини. Прокат лижного спорядження на цілий день вартує 600 гривень.



Ціни на спорядження у "Протасовому Яру" / Cкриншот з @protasiv

Комплекс працює щодня з 10 ранку по 21:00, лише у понеділок відкривається пізніше – з 12:00.

Як дістатися у "Протасів Яр"?

У "Протасів Яр" можна доїхати власним автомобілем або ж громадським транспортом. Розташований комплекс неподалік НСК "Олімпійський".

Від станції метро "Олімпійська" сюди їздять маршрутні таксі №495, №450 і тролейбус №40.

Від станції метро "Вокзальна" – маршрутне таксі №198.

А де ще можна покататися у Києві?

"Протасів Яр" – це не єдина доступна локація для киян. У столиці також є Goloseev Ski Park, який розташований на схилі Голосіївського парку. Тут теж є лижна школа, траси для катання, прокат спорядження, а один підйом коштує 60 гривень у вихідні і 50 гривень в будні.

Крім того, кияни можуть кататися на безкоштовних локаціях: Лиса гора, Гідропарк, біля Музею історії України у Другій світовій війні тощо.



Витяг у Goloseev Ski Park / Фото з сайту комплексу

Які ціни на катання у Львові?

Львів'янам теж необов'язково далеко їхати, щоб покататися на лижах чи сноуборді. У Винниках, що майже у Львові, розташований розважальний комплекс Emily Resort, де є спуски для катання. Денний абонемент тут коштує 800 – 900 гривень, а вечірній – 500 – 600 гривень. Скіпас на цілий день обійдеться у 1200 – 1300 гривень.