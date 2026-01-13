Мовиться про різницю у цінах між високим і низьким сезонами, а вона вражає. 24 Канал із посиланням на novyny.live розповість про це докладніше.
Коли їхати у Буковель, щоб заощадити майже вдвічі на відпочинку?
Низький сезон у Буковелі традиційно починається 17 березня і триває до 18 грудня. Це період, коли скіпаси коштують найдешевше, ба більше – їхня вартість падає майже вдвічі. Плюс падають ціни на проживання та інші розваги через меншу кількість туристів.
Станом на січень 2026 року ще триває високий сезон. Відтак звичайний скіпас, до прикладу, на 2 дні коштує 3750 гривень. А, скажімо, 10-денний VIP-пропуск – 31 100 гривень, як зазначає сайт bukovel.com.
А от під час низького сезону дводенний абонемент продають вже за 2250 гривень – з цим турист економить 1500 гривень. VIP на 10 днів обходиться у 18700 гривень, і тут економія – аж 12400 гривень. Тож очевидно, що вигідніше їхати в Буковель після 17 березня.
Щодо проживання – найдорожча подобова оренда житла традиційно чекає туристів у період різдвяно-новорічних свят. Попит після Нового року трохи знижується, тож і вартість проживання так само. Зараз, у січні, мовиться про 1500 гривень за добу у приватників, або у готелі можна зняти мансардний двомісний номер за 1800.
Для порівняння: максимальна ціна проживання зараз доходить до 32000 гривень на одну людину, а у грудні найбільша вартість становила понад 100 000 гривень. Звісно, звичайні помешкання не матимуть таких розривів у низький сезон, а все ж коштуватимуть значно дешевше.
Отже, плануючи зимовий відпочинок, варто враховувати сезонність цін. Якщо ваша мета – відпочити та заощадити, то найкраще обирати березень, коли низький сезон тільки починається і ще є сніг для катання.
Які ще зимові туристичні магніти України варто відвідати?
Драгобрат – найвисокогірніший курорт України, де сезон триває довше, ніж у Буковелі, а ціни доступніші. Тут є близько 20 кілометрів трас різної складності, полюс мальовничі краєвиди Карпат.
Пилипець – затишний гірськолижний курорт у Закарпатській області, що пропонує понад десяток лижних трас та різноманітні підйомники. Він є класним варіантом зимового відпочинку з помірними цінами.