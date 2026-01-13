Мовиться про різницю у цінах між високим і низьким сезонами, а вона вражає. 24 Канал із посиланням на novyny.live розповість про це докладніше.

Коли їхати у Буковель, щоб заощадити майже вдвічі на відпочинку?

Низький сезон у Буковелі традиційно починається 17 березня і триває до 18 грудня. Це період, коли скіпаси коштують найдешевше, ба більше – їхня вартість падає майже вдвічі.​ Плюс падають ціни на проживання та інші розваги через меншу кількість туристів.​

Станом на січень 2026 року ще триває високий сезон. Відтак звичайний скіпас, до прикладу, на 2 дні коштує 3750 гривень. А, скажімо, 10-денний VIP-пропуск – 31 100 гривень, як зазначає сайт bukovel.com.

А от під час низького сезону дводенний абонемент продають вже за 2250 гривень – з цим турист економить 1500 гривень. VIP на 10 днів обходиться у 18700 гривень, і тут економія – аж 12400 гривень. Тож очевидно, що вигідніше їхати в Буковель після 17 березня.

Щодо проживання – найдорожча подобова оренда житла традиційно чекає туристів у період різдвяно-новорічних свят. Попит після Нового року трохи знижується, тож і вартість проживання так само. Зараз, у січні, мовиться про 1500 гривень за добу у приватників, або у готелі можна зняти мансардний двомісний номер за 1800.

Для порівняння: максимальна ціна проживання зараз доходить до 32000 гривень на одну людину, а у грудні найбільша вартість становила понад 100 000 гривень.​ Звісно, звичайні помешкання не матимуть таких розривів у низький сезон, а все ж коштуватимуть значно дешевше.

Отже, плануючи зимовий відпочинок, варто враховувати сезонність цін. Якщо ваша мета – відпочити та заощадити, то найкраще обирати березень, коли низький сезон тільки починається і ще є сніг для катання.

