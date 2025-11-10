На жаль, жодна з цих арок не збереглася до наших днів, але це не означає, що про них забули. Тож 24 Канал завдяки "Фотографіям Старого Львова" розповість про львівські арки докладніше.

Де стояли тріумфальні арки Львова і яка з них найвідоміша?

Перша загалом тріумфальна арка у Львові була споруджена у 1751 році – на честь коронації ікони Богородиці Провідниці. Вона стояла на площі, що зараз називається Музейною. До спорудження другої минуло ціле століття.

Як зазначає lviv1256, другу арку (і першу, приурочену до візиту імператора Франца Йосифа) звели до 16 жовтня 1851 року. Це було на площі Фердинанда, тепер Міцкевича. Вершину арки увінчали латинським написом VIRIBUS UNITIS – "Спільними зусиллями".

Третя арка також була пов'язана з візитом Франца-Йосифа, у 1880 році. Вона стояла напроти залізничного вокзалу та мала багате оздоблення, хоча, найімовірніше, була дерев'яною. На жаль, збереглася лише її гравюра та газетні описи.

Але найбільшою та найвідомішою була четверта тріумфальна арка – також біля залізничного вокзалу Львова, тепер це вулиця Городоцька. Її звели у 1894 році так само для урочистого прийому цісаря Франца Йосифа під час Крайової виставки.

Арка мала два проходи та була споруджена вже з каменю, з бюстом монарха у центрі, та прикрашена гербами Австро-Угорської імперії та Львова. Під аркою проходив перший у місті електричний трамвай, що додавав споруді особливої значущості.

Ця тріумфальна арка була величною та промовистою, а проте залишилася тимчасовою. Її знесли наприкінці XIX – на початку XX століття, тож маємо її зображення тільки на старих фотографіях і літографіях.

Інші арки були менш значущі, але також помітними. Це, скажімо, арка біля вулиці Святого Марка, нині Ольги Кобилянської, споруджена Лісною школою на честь цісаря у вже згаданому 1880 році. Або арка XIX століття неподалік Личаківського цвинтаря, яку використовували для урочистостей.

