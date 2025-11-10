К сожалению, ни одна из этих арок не сохранилась до наших дней, но это не значит, что о них забыли. Так что 24 Канал благодаря "Фотографиям Старого Львова" расскажет о львовских арках подробнее.

Где стояли триумфальные арки Львова и какая из них самая известная?

Первая в целом триумфальная арка во Львове была построена в 1751 году – в честь коронации иконы Богородицы Проводницы. Она стояла на площади, что сейчас называется Музейной. До сооружения второй прошло целое столетие.

Как отмечает lviv1256, вторую арку (и первую, приуроченную к визиту императора Франца Иосифа) возвели к 16 октября 1851 года. Это было на площади Фердинанда, теперь Мицкевича. Вершину арки увенчали латинской надписью VIRIBUS UNITIS – "Совместными усилиями".

Третья арка также была связана с визитом Франца-Иосифа, в 1880 году. Она стояла напротив железнодорожного вокзала и имела богатую отделку, хотя, вероятнее всего, была деревянной. К сожалению, сохранилась только ее гравюра и газетные описания.

Но самой большой и самой известной была четвертая триумфальная арка – также возле железнодорожного вокзала Львова, теперь это улица Городоцкая. Ее возвели в 1894 году так же для торжественного приема императора Франца Иосифа во время Краевой выставки.

Арка имела два прохода и была построена уже из камня, с бюстом монарха в центре, и украшена гербами Австро-Венгерской империи и Львова. Под аркой проходил первый в городе электрический трамвай, что придавало сооружению особую значимость.

Эта триумфальная арка была величественной и красноречивой, а однако осталась временной. Ее снесли в конце XIX – в начале XX века, поэтому имеем ее изображение только на старых фотографиях и литографиях.

Другие арки были менее значимые, но также заметными. Это, скажем, арка возле улицы Святого Марка, ныне Ольги Кобылянской, построенная Лесной школой в честь императора в уже упомянутом 1880 году. Или арка XIX века неподалеку Лычаковского кладбища, которую использовали для торжеств.

