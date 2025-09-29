Мовиться про село Моринці, що подарувало нам видатного українського поета, художника і мислителя. І 24 Канал із посиланням на "Музейний портал" розповість про нього докладніше.

Як Моринці зберігають атмосферу дитинства Шевченка та приваблюють туристів?

Моринці – типовий український куточок із мальовничою природою, ставками та лісами. Не дивно, що там зароджувалися любов до рідної землі Тараса Шевченка та глибоке відчуття народної трагедії.

Чому сьогодні варто відвідати Моринці? Бо там є музейний комплекс та історико-культурний заповідник – "Батьківщина Тараса Шевченка", який можна побачити також на "Порталі Шевченка".

Окремої уваги заслуговують дві відтворені хати – діда Якима Бойка, де народилась матір поета, та будинок Андрія Копія, в якій народився сам Тарас. Там можна побачити автентичні побутові речі XIX століття, дізнатися про сільське життя того часу, зайти до кузні або оглянути пасіку, схожу на ту, яку колись утримували предки Кобзаря.

Моринці розташовані на туристичному маршруті "Золота підкова Черкащини". Тут розвинена інфраструктура для мандрівників, проводять щорічні шевченківські фестивалі, а місцева атмосфера буквально пронизана спогадами про поета.

Зверніть увагу: через війну не всі локації працюють, але найважливіше – доступне для оглядин.

Моринці – колиска творчості та слави Тараса Шевченка / Дивіться фото annanaumovych

Моринці легко поєднати у подорожі з іншими місцями "Шевченківського краю", зокрема з сусідньою Керелівкою (нині Шевченкове). У цьому селі зростав маленький Тарас і там почав формуватися його світогляд

Які ще цікаві туристичні локації, пов'язані з Шевченком, варто відвідати?