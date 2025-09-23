Вона нагадує про багатогранність таланту Шевченка, який був не тільки поетом, а й художником і дослідником культури. 24 Канал із посиланням на andy-travel та weekend розповість про це докладніше.

Дивіться також Нетипові "Карпати" та справжнє сафарі: небанальні місця біля Києва, які варто побачити

Де на Київщині стоїть капличка, побудована за малюнком Шевченка?

У селі Витачів Київської області стоїть унікальна дерев'яна капличка, побудована за малюнками самого Тараса Шевченка. Ця капличка не старовинна – вона зведена у 1991 році за ініціативою письменника Олеся Бердника та послідовників.

Місце для каплички обрали не просто так – її поставили там, де колись було стародавнє городище. За легендами, ще в XI столітті саме в ньому проходили з'їзди князів Київської Русі.

А ще саме тут відкриваються захопливі панорами на Дніпро, Канівське водосховище та навколишні ландшафти. Адже капличка стоїть на одному з дніпровських пагорбів близько 180 метрів заввишки.

Тарас Шевченко і дивовижна історія каплички у Витачеві: дивіться відео DmytroIanakaiev

Проєкт каплички створили на основі малюнка Тараса Шевченка, виконаного ним під час подорожі Україною. Той уважно змалював стару козацьку каплицю з характерним хрестом.

Тож капличка у Витачеві стала не лише духовним символом, а й культурною пам'яткою, що гармонійно вписується в історично-ландшафтний контекст місцевості. З глибокою шаною до спадщини великого українського поета і митця.

До слова, навколо каплички облаштовані туристичні маршрути, пам'ятні знаки та доріжки, які приваблюють численних відвідувачів. Тут також є козацький вітряк і краєзнавчий музей.

Капличка в Витачеві – маловідоме творіння Шевченка / Дивіться фото з інстаграму ukrainenow_trave

Які ще туристичні локації, пов'язані з творчістю Тараса Шевченка, варто відвідати?