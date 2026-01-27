Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.
Чому саме зараз Андалусія стала однією з найпопулярніших втечей в Європі?
Андалусія давно асоціюється з літньою спекою та переповненими курортами, однак дедалі більше мандрівників відкривають для себе регіон у міжсезоння. Взимку південь Іспанії зустрічає м'яким кліматом, відсутністю натовпів і спокійною, автентичною атмосферою, яку так цінують місцеві.
Атмосфера Андалусії: дивитись відео
Білі села (pueblos blancos) розкидані серед гір між Малагою та Кадісом, у цей період виглядають особливо мальовничо. Тут можна без поспіху гуляти вузькими вуличками, милуватися заходами сонця та насолоджуватися тишею, якої бракує влітку.
Окрім сільських локацій, туристів приваблюють і міста регіону. Севілья вражає архітектурною спадщиною та фламенко-культурою, а Малага – музеями, творчою атмосферою та оновленим історичним центром.
Що цікавого побачити?
Платформа TripAdvisor склала список найкращих пам'яток та місць для відвідування:
- Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья
Одна з найвражаючих площ країни з каналами, мостами та керамічними панно. Її грандіозна напівкругла галерея стала справжнім символом Севільї та місцем зйомок відомих фільмів, зокрема "Зоряних війн".
Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья / фото TripAdvisor
- Альгамбра, Гранада
Легендарний палацовий комплекс, що поєднує ісламську архітектуру, ренесансні елементи та розкішні сади Генераліфе. Одне з найвідвідуваніших історичних місць Європи.
- Реал Алькасар-де-Севілья
Середньовічний королівський палац із яскравим поєднанням мавританського та християнського стилів. Вважається одним із найкрасивіших палаців Іспанії та досі використовується монархією.
- Мескіта–Кафедральний собор Кордови
Унікальна споруда, яка поєднує колишню мечеть і католицький собор. Вражає арковими галереями та змішанням архітектурних стилів різних епох.
- Алькасаба, Малага
Давня мавританська фортеця 11 століття, збудована для захисту міста. Звідси відкриваються панорамні краєвиди на Малагу та узбережжя.
- Кафедральний собор Севільї
Один із найбільших готичних соборів світу, зведений у 15 столітті. Усередині зберігається гробниця Христофора Колумба, а з вежі Хіральда відкривається вид на місто.
- Ель-Камініто-дель-Рей
Захопливий пішохідний маршрут уздовж скель у каньйоні Десфіладеро-де-лос-Гайтанес. Стежка проходить на висоті понад 100 метрів і вважається однією з найвражаючих у Європі.
Ель-Камініто-дель-Рей / фото TripAdvisor
- Старе місто Марбельї (Casco Antiguo)
Атмосферний історичний район із вузькими брукованими вуличками, квітковими площами та білими будинками. Контрастує з гламурними курортами Марбельї й приваблює автентичністю.
Куди планувати подорож у 2026 році?
Ми вже писали про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.
Або ж, дізнайтесь, які країни будуть трендом у 2026 році серед туристів. Одним із напрямків є район Лондона Ноттінг-Гілл, що приваблює туристів з того часу, як Г'ю Грант і Джулія Робертс зіграли в однойменному фільмі.