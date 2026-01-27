Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.

Чому саме зараз Андалусія стала однією з найпопулярніших втечей в Європі?

Андалусія давно асоціюється з літньою спекою та переповненими курортами, однак дедалі більше мандрівників відкривають для себе регіон у міжсезоння. Взимку південь Іспанії зустрічає м'яким кліматом, відсутністю натовпів і спокійною, автентичною атмосферою, яку так цінують місцеві.

Атмосфера Андалусії: дивитись відео

Білі села (pueblos blancos) розкидані серед гір між Малагою та Кадісом, у цей період виглядають особливо мальовничо. Тут можна без поспіху гуляти вузькими вуличками, милуватися заходами сонця та насолоджуватися тишею, якої бракує влітку.

Окрім сільських локацій, туристів приваблюють і міста регіону. Севілья вражає архітектурною спадщиною та фламенко-культурою, а Малага – музеями, творчою атмосферою та оновленим історичним центром.

Що цікавого побачити?

Платформа TripAdvisor склала список найкращих пам'яток та місць для відвідування:

Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья

Одна з найвражаючих площ країни з каналами, мостами та керамічними панно. Її грандіозна напівкругла галерея стала справжнім символом Севільї та місцем зйомок відомих фільмів, зокрема "Зоряних війн".

Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья / фото TripAdvisor

Альгамбра, Гранада

Легендарний палацовий комплекс, що поєднує ісламську архітектуру, ренесансні елементи та розкішні сади Генераліфе. Одне з найвідвідуваніших історичних місць Європи.

Реал Алькасар-де-Севілья

Середньовічний королівський палац із яскравим поєднанням мавританського та християнського стилів. Вважається одним із найкрасивіших палаців Іспанії та досі використовується монархією.

Мескіта–Кафедральний собор Кордови

Унікальна споруда, яка поєднує колишню мечеть і католицький собор. Вражає арковими галереями та змішанням архітектурних стилів різних епох.

Алькасаба, Малага

Давня мавританська фортеця 11 століття, збудована для захисту міста. Звідси відкриваються панорамні краєвиди на Малагу та узбережжя.

Кафедральний собор Севільї

Один із найбільших готичних соборів світу, зведений у 15 столітті. Усередині зберігається гробниця Христофора Колумба, а з вежі Хіральда відкривається вид на місто.

Ель-Камініто-дель-Рей

Захопливий пішохідний маршрут уздовж скель у каньйоні Десфіладеро-де-лос-Гайтанес. Стежка проходить на висоті понад 100 метрів і вважається однією з найвражаючих у Європі.

Ель-Камініто-дель-Рей / фото TripAdvisor

Старе місто Марбельї (Casco Antiguo)

Атмосферний історичний район із вузькими брукованими вуличками, квітковими площами та білими будинками. Контрастує з гламурними курортами Марбельї й приваблює автентичністю.

