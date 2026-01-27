Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.

Чому саме зараз Андалусія стала однією з найпопулярніших втечей в Європі?

Андалусія давно асоціюється з літньою спекою та переповненими курортами, однак дедалі більше мандрівників відкривають для себе регіон у міжсезоння. Взимку південь Іспанії зустрічає м'яким кліматом, відсутністю натовпів і спокійною, автентичною атмосферою, яку так цінують місцеві.

Атмосфера Андалусії: дивитись відео

Білі села (pueblos blancos) розкидані серед гір між Малагою та Кадісом, у цей період виглядають особливо мальовничо. Тут можна без поспіху гуляти вузькими вуличками, милуватися заходами сонця та насолоджуватися тишею, якої бракує влітку.

Окрім сільських локацій, туристів приваблюють і міста регіону. Севілья вражає архітектурною спадщиною та фламенко-культурою, а Малага – музеями, творчою атмосферою та оновленим історичним центром.

Що цікавого побачити?

Платформа TripAdvisor склала список найкращих пам'яток та місць для відвідування:

  • Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья

Одна з найвражаючих площ країни з каналами, мостами та керамічними панно. Її грандіозна напівкругла галерея стала справжнім символом Севільї та місцем зйомок відомих фільмів, зокрема "Зоряних війн".

Площа Іспанії (Plaza de España), Севілья / фото TripAdvisorПлоща Іспанії (Plaza de España), Севілья / фото TripAdvisor

  • Альгамбра, Гранада

Легендарний палацовий комплекс, що поєднує ісламську архітектуру, ренесансні елементи та розкішні сади Генераліфе. Одне з найвідвідуваніших історичних місць Європи.

  • Реал Алькасар-де-Севілья

Середньовічний королівський палац із яскравим поєднанням мавританського та християнського стилів. Вважається одним із найкрасивіших палаців Іспанії та досі використовується монархією.

  • Мескіта–Кафедральний собор Кордови

Унікальна споруда, яка поєднує колишню мечеть і католицький собор. Вражає арковими галереями та змішанням архітектурних стилів різних епох.

  • Алькасаба, Малага

Давня мавританська фортеця 11 століття, збудована для захисту міста. Звідси відкриваються панорамні краєвиди на Малагу та узбережжя.

  • Кафедральний собор Севільї

Один із найбільших готичних соборів світу, зведений у 15 столітті. Усередині зберігається гробниця Христофора Колумба, а з вежі Хіральда відкривається вид на місто.

  • Ель-Камініто-дель-Рей

Захопливий пішохідний маршрут уздовж скель у каньйоні Десфіладеро-де-лос-Гайтанес. Стежка проходить на висоті понад 100 метрів і вважається однією з найвражаючих у Європі.

Ель-Камініто-дель-Рей / фото TripAdvosorЕль-Камініто-дель-Рей / фото TripAdvisor

  • Старе місто Марбельї (Casco Antiguo)

Атмосферний історичний район із вузькими брукованими вуличками, квітковими площами та білими будинками. Контрастує з гламурними курортами Марбельї й приваблює автентичністю.

Куди планувати подорож у 2026 році?

