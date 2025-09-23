Попри зіркову славу й високі доходи, гравець збірної Франції веде усамітнений спосіб життя. Та навіть це не завадило ЗМІ дізнатися, де відпочиває Усман Дембеле, пише 24 Канал з посиланням на Hurriyet.de.

Де відпочиває Дембеле?

Дембеле став зіркою футболу в Німеччині, де виступав за футбольний клуб Боруссія Дортмунд протягом 2016 – 2017 років. Згодом гравець змінив клуб, перейшовши у Барселону. Як свідчать дані порталу Ttransfermarkt, цей перехід обійшовся каталонській Барселоні у 148 мільйонів євро.

У 2021 році, коли Дембеле ще виступав за Барселону, він одружився з марокканською інфлюенсеркою Римою Едбуш. Пара зустрілася у часи, коли Дембеле ще виступав за французький Ренн.

Дембеле веде настільки усамітнений спосіб життя, що навіть тодішні його партнери по команді не знали про їх одруження. Традиційну марокканську шлюбну церемонію пари відвідали друзі-футболісти Дембеле.

У соціальних мережах Дембела, а також у ЗМІ практично немає інформації про те, де відпочиває футболіст з дружиною і донькою. Однак влітку 2025 року певна інформація таки потрапила у ЗМІ. Дембеле побачили під час відпочинку в турецькому Бодрумі.



Дембеле помітили на відпочинку в Бодрумі / Фото з мережі

За даними турецьких ЗМІ, Дембеле заплатив за відпустку 173 тисячі доларів. Близько 35 тисяч доларів гравець витратив на квитки на чартерний рейс. Сім'я зупинилася в одному із найрозкішніших готелів Бодрума, хоча Усман дуже рідко виходив за межі готелю. Одна ніч проживання коштувала 3,5 тисячі доларів. Ще близько 50 тисяч Дембеле витратив на яхту.

Де ще відпочиває Дембеле?

Усман Дембеле, зарплата якого в ПСЖ, за даними Goal.com, складає понад 20 мільйонів доларів на рік, іноді публікує світлини з відпочинку. Найбільше часу гравець проводить у Парижі, оскільки виступає за місцевий клуб ПСЖ.

Через насичений графік тренувань і футбольних матчів кількість часу для відпочинку в Дембеле, як і в більшості професійних гравців, обмежений. Час від часу Усман показує в інстаграмі місця, де буває, однак не вказує точну локації.

