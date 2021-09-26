Трішки історії

Місто Бодрум, що належить до провінції Мугла, розташоване на півночі затоки Гекова на березі Егейського моря. Колись на місці Бодрума процвітало багате місто Галікарнас, руїни якого досі приковують увагу туристів, які приїжджають на курорт. Його заснували ще у 1150 році до н. е. греки-дорійці. Впродовж століть ним володіли різні племена, проте у 12 столітті нашої ери Галікарнас було вщент зруйновано через потужний землетрус. Під руїни також назавжди пішов знаменитий Галікарнаський мавзолей (збудований у IV столітті до н.е.), який вважався одним із семи чудес світу.

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Перші обриси Бодрума почались з'являтись лише на початку XV століття, коли виникло грецьке рибальське селище. Офіційно свій відлік місто веде з 1402 року, коли родоські лицарі-госпітальєри заклали тут замок Святого Петра. Він і досі є головною візитівкою міста, який регулярно реставрують та доглядають за територією. У різний час містом володіла Османська імперія, Греція та Італія. З 1923 року Бодрум став частиною незалежної Туреччини.



Західна частина Бодруму / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Наразі постійне населення жителів Бодрума – близько 35 тисяч жителів. Щодо туристів, то щороку у Бодрум приїжджає понад один мільйон туристів, повідомляє Future World Blogger.

Як потрапити у Бодрум

Зважаючи на пандемію коронавірусу Туреччина, як і багато інших середземноморських країн, була закрита для українців. Вже з 1 червня 2021 року уряд країни запровадив нові правила в'їзду для тимчасового перебування у ній. Щоб відправитись туди на відпочинок, вам необхідно мати один з наступних документів, повідомляють у TripAdvisor:

Документ про вакцинацію від COVID-19 , зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну (Туреччина визнає вакцини, що затверджені ВООЗ, а також ті, які використовуються в Україні на національному рівні);

, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну (Туреччина визнає вакцини, що затверджені ВООЗ, а також ті, які використовуються в Україні на національному рівні); Документ про те, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;

про те, що протягом останніх 6-ти місяців; Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Важливо: діти до 6 років звільняються від цих зобов’язань, а також документи можуть не надавати ті люди, які перебувають у Туреччині транзитом.

Якщо ви їдете у заморську країну самотужки (взяли квитки на літак або перетинаєте кордон суходолом чи морським шляхом), то обов'язково заповніть електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини. Її потрібно заповнити за 72 години до прибуття в Туреччину. Коли вона буде готова, обов'язково видрукуйте її або збережіть зображення на смартфон, аби показати представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Якщо ви летите завдяки послугам туристичної агенції, то ці документи виготовить ваш менеджер (але для уточнення переконайтесь, що вони вам його зроблять).



Переконайтесь, що маєте усі документи для відправлення у Туреччину / Фото 24 каналу, Уляна Журба

З власного досвіду скажу, ці документи обов'язково перевіряють разом із вашим закордонним паспортом. Тому не нехтуйте цією вимогою, оскільки вас можуть не допустити на рейс. Також HES-код, розміщений у правому верхньому куті документу, може перевірити поліція на вулицях того ж Бодрума.

Зараз уряд Туреччини також вимагає наявності страхового полісу на COVID-19, який ви також можете придбати онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

Квитки на літак

Найшвидшим засобом пересування у сучасних умовах все ж є літак. Якщо ви придбали путівки в туроператора, то квитки на літак придбають за вас ваші менеджери. Час перельоту в одну сторону триває близько 2-2,5 годин.

Ціни на квитки у Бодрум з Києва стартують від 1800 гривень в одну сторону.

стартують від 1800 гривень в одну сторону. Ціни на квитки зі Львова стартують від 2700 гривень теж в одну сторону.

Також можна відправитись літаком з Одеси, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя і Дніпра.

Не забувайте перед польотом дізнатись умови перевезення, оскільки важливо правильно розрахувати ваш багаж, аби не переплачувати за кілька зайвих кілограмів вантажу.

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Перші враження від Бодруму

По прильоту у Бодрум складається лише позитивне враження – вас зустрічають неймовірні гори Туреччини, між якими заховалось невелике летовище Мілас-Бодрум, яке розміщене у 33 кілометрах на північ від міста Бодрум. Щодо рейсів зі Стамбула, то вони сюди прибувають щодня. Найзручніше буде взяти таксі з аеропорту, оскільки транспорт там їздить рідко, особливо у ранковий чи пізній час. Якщо ж ви прилітаєте від туроператора, то вам обов'язково забезпечать трансфер до вашого готелю.



Летовище аеропорту Мілас-Бодрум о 7 ранку / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Поки ви переміщатиметесь півостровом, перед вам поставатимуть неймовірні пейзажі: гострі скелі, неймовірної прозорості та бірюзового кольору Егейське море, розкішні курорти на узбережжях та невеликі (здебільшого до трьох-чотирьох поверхів) білі будинки з синім обрамленням вікон, у яких проживають місцеві, пишні ліси та неймовірні рожеві кущі, які можна зустріти лише у Туреччині та Бразилії.

Місто розташоване на великих пагорбах, де будинки "виросли" наче один на одному. Втім, не складається жодного хаотичного враження, оскільки усе гармонійно поєднується та "вписується" у загальний рельєф міста.



Схили Бодруму у всій їхній красі / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Перше, що помічаєш, проїжджаючи з аеропорту до міста, – це наявність тисяч червоних державних прапорів. Вони тут усюди: на кожному магазині, стовпі, на історичних пам'ятках, посеред вулиць на натягнутих канатах. Складається враження, що турки досі не можуть повірити у те, що майже як сто років тому вони здобули незалежність.

Державні прапори Туреччини у Бодрумі / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Очима пересічного туриста

Ода Ататюрку

Окрім прапорів, туристи не можуть не звернути увагу на розміщення портретів ще одного чоловіка. Це Мустафа Кемаль Ататюрк – якщо звертатись до "Вікіпедії", то це видатний державний і політичний діяч Туреччини, який став першим президентом Туреччини. Свого часу це був лідер Турецької війни за незалежність проти поділу колишньої Османської імперії після Першої світової війни.



Мустафа Кемаль Ататюрк на фотовиставці у Бодрумі / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Очоливши пост президента, Ататюрк провів низку революційних реформ для Туреччини: створив республіканську державу, ліквідував султанат та скасував халіфат, реформував одяг, надав виборчих прав жінкам, зробив освіту більш світською, прийняв новий кримінальний та цивільний кодекси, латинізував алфавіт, відділив релігію від держави та прийняв багато інших надважливих рішень. За це турки до сьогодні віддають йому шану, повсюди розміщуючи його пам'ятники, фотографії, малюють графіті та продають сувеніри. Попри його жорстокі диктаторські дії щодо курдського народу, турки вважають його національним героєм та створили навіть культ навколо нього.



Прапор із зображенням Ататюрка на вітрині одного з магазинів / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Місцевий транспорт

Ще однією родзинкою Бодрума і Туреччини загалом туристи та місцеві вважають жовті таксі. Якщо у США до них вже давно звикли, то в Туреччині такі автомобілі особливо виділяються на тлі білосніжних будинків, блакитного моря та зеленої рослинності. Середня ціна на поїздку в таксі містом – 50 лір.

Також туристи часто користуються іншим видом транспорту – водним таксі, за допомогою якого можна легко дістатись із набережної міста до потрібного вам курорту, якщо він розміщений на набережній. Це такий собі маленький пароплав, де може вміститись до 15 людей. Ціна на таксі з однієї людини – 15 лір. Досить дешево та зручно, оскільки така поїздка не лише миловидна, а й дуже швидка – до 10 хвилин ви можете бути у потрібному вам місці (тобто, готелі).

Щодо інших видів транспорту, то неможливо не помітити те, що тут чимало людей пересуваються скутерами та автомобілями здебільшого білого кольору (ймовірно, аби такий колір приймав менше сонячного світла у жарку пору, аніж чорний чи будь-який інший темний колір автівки).

Жовті таксі, скутери, білі автомобілі та водне таксі у Бодрумі / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Замок святого Петра

Або як його ще називають місцеві – Замок Бодрум, вже давно став окрасою і візитівкою міста. Середньовічна фортеця "зручно розмістилась" у центрі міста біля набережної Егейського моря і морського порту. Будівництво замку розпочалось греками ще у 1402 році і тривало понад 30 років. Відомо, що за матеріал для стін було взято блоки із зелених вулканічних каменів та колони і каміння з руїн Гробниці Мавсола. Відмінною особливістю фортифікаційної споруди є те, що внутрішня територія замку була і досі є поділеною за мовною ознакою. Тобто кожна із веж замку має назву на честь країни, яка колись займалась фінансуванням будівництва: Англійська, Німецька, Французька, Італійська та Іспанська вежі – кожна з них має свої відмінні архітектурні особливості та історію.

Замок святого Петра всередині / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Окрім цих веж є ще одна під назвою Лиман або Портова вежа, яка слугує головним входом у замок. Також повідомляють ще про один потаємний тунель, побудований з метою екстреної евакуації, що з'єднує Замок і древній амфітеатр Бодрума. Втім, нам його не доводилось бачити. Окрім цього, на території замку діє Музей підводної археології, який вражає своїми знахідками, взятими з місць розкопок і затонулих кораблів в околицях.

Музей підводної археології у стінах замку / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Вхід на територію замку – 90 лір з дорослого. Якщо ви бажаєте, аби історію замку розповідав вам персональний екскурсовод або аудіогід – ціна буде значно більшою.

Від себе варто додати, що замок особливо вирізняється з поміж інших, в яких доводилось побувати за кордоном чи в Україні. У кожній з веж – комфортна температура для перебування, оскільки є кондиціонери, що також позитивно відбивається на збереженні експонатів у них. Усі важкодоступні для огляду зони акуратно огороджені стильними сірими парканами, а туалети та інші відпочинкові зони не вирізняються на тлі середньовічних стін, оскільки всі – сірого кольору. Також на території замку живуть кілька фазанів та голубів, які не використовуються в туристичних цілях або ж як контактний зоопарк.

Також неможливо не оцінити те, який вигляд відкривається з найвищих фортець замку – там ви зможете сповна насолодитись водами Егейського моря, або ж містом та його горами.

Мавзолей в Галікарнасі

Ще одна історична спадщина, якою дуже пишаються в Бодрумі, це – перше величне поховання на території сучасної Туреччини. Воно датується IV століттям до нашої ери, який раніше був схожий на замок з великим колонами, а тепер від нього залишились одні руїни. Свого часу мавзолей правителя Карії – Мавсола – був одним із семи чудес світу. На території поховання туристи зможуть побачити сходи і похоронні усипальні, що залишились в ідеальному стані, а також частини мармурових колон і фрагменти стін.

Мавзолей в Галікарнасі колись і зараз / Фото з мережі

Амфітеатр

Яке ж старовинне місто середземноморського регіону може обійтись без величного амфітеатру? У Бодрумі він також є однією з візитівок міста і розташований у північній частині міста. Арену звели у в IV столітті до нашої ери. Його постійно реконструюють та підтримують у майже ідеальному стані, тому він зберіг усю неповторність і досі може приймати концерти і театральні вистави.



Амфітеатр у Бодрумі / Фото Trip my dream

Старовинні млини

Історія вітряних млинів не настільки велична, як у попередніх споруд, втім, саме звідти відкриваються неймовірні пейзажі на різні частини Бодрума. Млинам налічують близько 300 років і, на жаль, місцеві не надто попіклувались над тим, щоб зберегти їхній вигляд. Напівзруйновані споруди навіють навіть морок, втім, якщо ви будете неподалік них, обов'язково відвідайте це місце.



Вітряні млини у Бодрумі / Фото Trip my dream

Морський порт

Окремого захоплення заслуговує морський порт та набережна Мілта, яка сяє вогнями ввечері і зачаровує "каліфорнійським вайбом" вдень. Сотні високих пальм, тисячі яхт, катерів, кораблів та інших морських суден з державними прапорами милують та захоплюють погляд. Чимало із них – це приватні судна, але деякі з них можна орендувати за різну плату та провести там як кілька днів, так і один вечір. На деяких з них можна було побачити чарівні столики, за якими, напевно, відбудеться одна з ваших найкращих трапез у відкритому морі.

Морський порт Бодрума / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Прогулянки у морі

Зважаючи на доступний та розвинутий морський транспорт у Бодрумі, ви також матимете можливість відплисти від берегів міста на будь-який інший острів. Адже поплавати у бухтах бірюзової води біля скелястих узбереж, мабуть, варто спробувати кожному у житті. Зазначимо, що неподалік Бодрума розташовані острови Іч, Караада і грецький острів Кос, до яких регулярно прямують екскурсійні судна.

Морські бухти біля островів неподалік Бодрума / Фото 24 каналу, Уляна Журба

У підсумку хочеться зазначити, що у будь-якому місті, де ви проводите відпустку, можна знайти щось, що ви запам'ятаєте. Але Бодрум – це місце, яке потрапляє у саме серце. Тут чудово поєдналась європейська культура, історична спадщина, традиції і місцевий колорит, та природне середовище. У ньому не відчувається прірви між місцевим населенням і туристичними осередками. Єдине, на що варто звернути увагу, це на мову спілкування, адже у місті відпочивають переважно європейці та турки, тому тут найкраще володіють турецькою мовою, і зрідка – англійською. Але якщо ви бажаєте випити смачної кави, щось поїсти чи відвідати музей – ви завжди порозумієтесь. Також зважайте на сезон вашої відпустки, адже навесні тут ще може бути прохолодне море, а влітку – надто спекотно. Найкращою порою для відпочинку у Бодрумі вважають весь вересень та перші тижня жовтня.

Нехай ваша поїздка вдасться, і приємним вам вражень!