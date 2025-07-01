Німеччина щороку входить до десятка найбільш популярних туристичних напрямків у світі. Країну відвідують мільйони іноземців, щоб ознайомитися з найкрасивішими місцями, замками та природними ландшафтами. Однак лише одиниці знають ці унікальні факти, про які розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Stuttgart University of Applied Sciences.

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5 цікавих фактів про Німеччину

Німеччина – країна культури та мистецтва

У країні налічується близько 6500 музеїв, 820 театрів та 8800 бібліотек, а культурні події доповнюють 130 професійних оркерстів. Оскільки в Німеччині проводять багато різних заходів, на виставки там ходять більше, ніж на футбольні матчі.

Країна є одною з лідерів за кількістю змін міста-столиці

У Німеччині було багато столиць, зокрема Аахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг, Веймар і Бонн, а також нинішня столиця – Берлін.



Туристи в Берліні / Фото Pexels

Втеча з в'язниці у Німеччині – не злочин

Самовільно покидати в'язницю, звісно, що не можна, але це і не є чимось незаконним. Втечу розцінюють як базовий людський інстинкт – бажання бути вільним. Покарання в'язні отримають у тому випадку, коли під час "прогулянки" скоять ще якийсь злочин.

Одне з німецьких міст є лідером за кількістю мостів у Європі

У Берліні більше мостів, ніж у відомій на весь світ Венеції. Однак це не місто-лідер за їхньою кількістю в Європі. Такий титул має Гамбург, де налічується від 2 300 до 2 500 мостів.



У Гамбурзі багато мостів / Фото Pexels

Німці на подорожах не економлять

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, німці стали третіми серед громадян країн Європи, що витратили найбільше коштів на мандрівки у 2023 році. Мовиться про суму у 100 – 114 мільярдів євро за рік. Дані аналітичного центру FUR свідчать про те, що найулюбленішими напрямками німців стали Іспанія, Італія, Туреччина, Хорватія та Греція.