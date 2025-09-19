Українська мандрівниця відвідала Язик троля у Норвегії та розповіла корисну інформацію про те, скільки ж коштує побувати на скелі. Про це повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про витрати на Язику троля?

Передусім мандрівниця з України дала корисну пораду туристам, які планують відвідати Язик троля. Річ у тім, що авто – це найкращий спосіб добратися до локації, де розпочинається підйом на скелю.

Проте слід врахувати, що паркінг має обмежену кількість місць, тому варто приїхати заздалегідь. За словами туристки, місця на паркінгу займають швидко і якщо ви не встигли знайти місце, то залишити автівку більше ніде.



Язик троля / Фото Pexels

Саме з паркінгу розпочалися витрати української пари мандрівників під час маршруту до Язика троля. Щоб залишити авто на паркінгу, слід заплатити 500 норвезьких крон, що приблизно 2 тисячі гривень.

Пара залишила авто на "Паркінгу 2" – P2 Skjeggedal, після чого під'їхала на спеціальному автобусі до "Паркінгу 3" – P3 Mågelitopp. Завдяки автобусу мандрівники скоротили маршрут на 3,5 кілометри.

Як йдеться на сайті Trolltunga, поїздка на автобусі між двома паркінгами займає приблизно 10 хвилин. Один квиток на автобус, який доставляє до "Паркінгу 2", коштує 150 крон, тобто близько 625 гривень.

У цілому пара мандрівників з України витратили на двох 1 110 крон, тобто 4 600 гривень. У цю суму також входить повна зарядка електромобіля, який орендували туристи.

Коли можна йти на Язик троля?