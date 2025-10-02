У світі існує 18 країн та 22 території, на яких немає постійних річок. Як йдеться у статті на Вікіпедії, більшість країн, де немає річок, розташовані в Азії, пише 24 Канал.

Яка найбільша країна світу, де немає річок?

Саудівська Аравія є найбільшою за площею країною світу, де немає річок. Країна розташована на Аравійському півострові в Західній Азії.

Територія Саудівської Аравії переважно складається з пустель і через посушливий клімат постійні водотоки відсутні.

У Саудівській Аравії бувають лише тимчасові потоки, відомі як ваді, які наповнюються водою під час рідкісних дощів. Особливо рясні вони на сході країни в Ель-Хасі, де багато джерел, що зрошують оази. Однак вони не вважаються річками.

Один з випадків так званого ваді у Саудівській Аравії був зафіксований на фото у 2025 році.



Ваді у місті Джізан (Саудівська Аравія) / Фото Flickr

Де у Європі немає річок?

У Європі розташовуються відразу три країни, в яких немає річок. Мова про Мальту, а також мекку мільйонерів – Монако і карликову державу Ватикан.

Мальта – це найменша держава, яка є членом ЄС, де немає ні озер, ні річок. Країна отримує воду підземних вод, які розташовуються на глибині сотень метрів, та установок зворотного осмосу вздовж узбережжя, які перетворюють морську воду на питну.

Як писало видання Euronews, постачання питної води на Мальті перебуває під загрозою через зміну клімату. Прогнозується, що протягом наступних 80 років через зміну клімату та підвищення рівня моря Мальта втратить 16% своїх ґрунтових вод.

Цікаво. Річок немає на популярних Мальдівських островах. Острови складаються з коралів і мають низьку висоту над рівнем моря, що перешкоджає формуванню постійних річкових систем.

Список країн, де немає річок

Джибуті (Африка)

Лівія (Африка)

Саудівська Аравія (Азія)

Монако (Європа)

Ватикан (Європа)

Мальта (Європа)

Бахрейн (Азія)

Кувейт (Азія)

Мальдіви (Азія)

Оман (Азія)

Катар (Азія)

ОАЕ (Азія)

Ємен (Азія)

Кірибаті (Океанія)

Маршаллові Острови (Океанія)

Науру (Океанія)

Тонга (Океанія)

Тувалу (Океанія)

