У 2024 році населення Ватикану становило 882 особи, включаючи негромадян, пише 24 Канал з посиланням на сайт міста-держави. Серед тих, хто проживає у Ватикані, – Папа Римський і кардинали.

Чи живуть у Ватикані жінки?

Жінки становлять невелику частину громадян Ватикану – приблизно 5,5% його населення. Згідно з доповіддю Herald Sun за 2011 рік, серед 572 громадян Ватикану було лише 32 жінки-власниці ватиканського паспорта, одна з яких була черницею.

До 2013 року Worldcrunch повідомляв про близько 30 жінок-громадянок, серед яких було дві жінки з Південної Америки, дві громадянки Польщі та три зі Швейцарії, причому більшість жінок Ватикану були італійками.

Як йдеться у статті на Вікіпедії, серед небагатьох жінок, які проживають у Ватикані, одним із найвідоміших прикладів була дочка електрика, який працював у Ватикані. Вона зрештою втратила право проживати у місті після одруження. Інша мешканка, Магдалена Воліньська-Рієді, є польською журналісткою і дружиною члена Швейцарської гвардії.



Магдалена Воліньська-Рієді / Фото з архіву журналістки

Серед жінок, які мають громадянство Ватикану, одна служить офіцером у ватиканському військовому підрозділі, дві працюють вчительками, одна в середній школі, а інша в дитячому садку, а ще одна є науковцем.

Це цікаво! Громадянство Ватикану жінкам часто надається через шлюб з громадянином Ватикану, за умови, що вони є хрещеними католичками. Однак це громадянство, як правило, є тимчасовим і залишається чинним лише протягом терміну їх проживання в місті-державі.

Історично так склалося, що жінки у Ватикані стикалися зі значними обмеженнями, зокрема не могли відкрити банківський рахунок. Однак за часів понтифікату Папи Івана Павла II та Папи Бенедикта XVI відбулася помітна зміна у бік визнання цінності жінок у Ватикані. Папа Бенедикт XVI призначив Інґрід Стампа, жінку, однією зі своїх помічниць-редакторів та довірених радників.

21 квітня 2013 року газета The Telegraph повідомила, що Папа Франциск планує призначити більше жінок на ключові посади у Ватикані. У травні 2019 року, як писало видання Crux, він зробив значний крок, призначивши трьох жінок консультантами Генерального секретаріату Синоду єпископів з питань молоді, віри та професійного розпізнання.



Ватикан / Фото Pexels

Окрім того, щоденна газета Ватикану L'Osservatore Romano почала публікувати додаткові сторінки, присвячені жіночим питанням.

Попри ці досягнення, жінкам все ще не дозволяється бути висвяченими на священників або єпископів. Однак комісія наразі вивчає можливість дозволити жінкам служити не висвяченими дияконами.

Гендерний баланс у Ватикані дійсно значно зміщений на користь чоловіків: на кожну жінку припадає кілька чоловіків серед громадян. Однак теза, що чоловіки складають 100% громадян Ватикану, – не відповідає дійсності.

