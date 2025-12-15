Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Головні Новини Шацька".

В якому місці Степан Гіга написав свої відомі пісні "Цей cон" та "Яворина"?

Народний артист України Степан Гіга розповідав на інтерв'ю для "12 Каналу", що його відомі пісні "Цей сон" та "Яворина" мають прямий зв'язок із Волинню та фестивалем "На хвилях Світязя" (локація озеро Світязь), який проходив на Волині у 1995 – 2014 роках. За його словами, пісня "Цей сон" була створена під час одного святкування разом із автором слів Толіком Фіглюком.

Чим особливе озеро Світязь?

Озеро Світязь – це найбільша й одна з найглибших водойм України, розташована серед Шацьких озер. Воно має карстове походження і підживлюється артезіанськими джерелами. Світязь нагадує море не лише розміром, а й м'яким піщаним дном та хвилями під час вітру.

Центральною родзинкою озера є острів площею близько 7 гектарів, покритий деревами та екзотичними рослинами. Йому приписують безліч легенд: за однією, острів утворився на місці замку князя, який разом із мешканцями пішов обороняти сусіднє місто, і дочка князя молитвою врятувала землю, яка перетворилася на озеро.

За іншою, острів виник там, де перетворилися на дерева закохані хлопець і дівчина, тому його називають "Острів закоханих". Ще одна легенда розповідає, що Світязь залишився як найглибше місце стародавнього моря, а кит, що тут залишився, перетворився на мальовничий острів.

