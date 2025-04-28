Чи не в кожному місті України можна знайти чудові локації з тюльпанами. Але, якщо ви прагнете побачити поля тюльпанів, як у Нідерландах, то вирушайте у Волинську область, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Найкращі локації Львова із сакурами: куди піти, щоб побачити рожеве диво

На Волині стартував фестиваль тюльпанів

На Волині поблизу села Линівка Луцького 25 квітня розпочався щорічний фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія". На полі району розквітли сотні тисяч квітів різних за розміром, формою та кольором.

Цього року до колекції додали 20 нових сортів. На п'яти гектарах одночасно розквітли понад 300 сортів тюльпанів, серед яких "Карнавал де Ріо", "Екзотичний імператор", "Манго Шарм", "Сіссі" та інші.

На Волині стартував фестиваль тюльпанів / Фото Суспільне Луцьк

Відвідувачі можуть побачити лілейний тюльпан. Один із популярних сортів – триколірний тюльпан піоноподібний.

Доки триватиме фестиваль і як потрапити

Фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія" триватиме до 12 травня, тому варто поспішити, щоб насолодитися цвітінням тюльпанів.

Вхід на квіткове поле платний та відкритий з 10:00 до 19:00.

Безплатно відвідати квіткову локацію можуть діти до 6 років, люди з інвалідністю, діти-сироти, сім’ї учасників бойових дій, а також загиблих військових і зниклих безвісти.

Село Линівка на карті

Додамо, що побачити поля тюльпанів можна також у селі Мамаївці Чернівецької області.