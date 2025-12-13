Це вілла Еміля Дуніковського. І 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про неї докладніше.

Дивіться також Де у Львові розташований мікрорайон, названий на честь культового серіалу, і як так сталося

Чому цікаво побачити віллу Дуніковського у Львові, яку придбав Шептицький?

Віллу на сучасній вулиці Драгоманова у Львові збудували у 1897 – 1898 роках за проєктом архітектора Владислава Рауша. Споруда мала стати резиденцією професора геології Еміля Дуніковського.

Як зазначають "Фотографії Старого Львова", віллу збудували у необароковій стилістиці та щедро оздобили маскаронами, скульптурами богів та херувимів, декором із грифонів, левів, мушель тощо. Причім розмаїття оздоби не створило відчуття надмірності чи несмаку – навпаки.

Дуніковський, професор Львівського університету, якраз і замовляв собі віллу палацового типу. Там є дві наріжні вежі з куполами, еркер, рустований цоколь, та помітний горельєф "Орфей" на фронтоні.

Палац геолога Дуніковського став музеєм Шептицького / Дивіться фото the_arhitektura

Утім, у 1911 році Дуніковський продав маєток митрополиту Андрею Шептицькому, який у 1905 заснував Церковний музей УГКЦ. А з 1913 року тут розмістили виставковий зал, адміністрацію та бібліотеку. Першим директором став Іларіон Свєнціцький, у 1996 на фасаді встановили меморіальну дошку на його честь.​

Зрештою ця розкішна вілла стала першим приміщенням Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Сьогодні вона є частиною комплексу музею, що активно функціонує, проводить виставки українського мистецтва ХХ століття, і залишається ключовою пам'яткою пізнього історизму Львова.

Відвідувачі можуть оглянути інтер'єри, колекції та каретний дворик. А з вулиці – насолодитися архітектурою, що поєднує палацові форми з вілловою інтимністю.

Ця вілла з вежами та Орфеєм належала Шептицькому: дивіться відео UnknownCities

Які ще архітектурні магніти Львова варто порозглядати?