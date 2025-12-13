Это вилла Эмиля Дуниковского. И 24 Канал со ссылкой на "Интерактивный Львов" расскажет о ней подробнее.

Почему интересно увидеть виллу Дуниковского во Львове, которую приобрел Шептицкий?

Виллу на современной улице Драгоманова во Львове построили в 1897 – 1898 годах по проекту архитектора Владислава Рауша. Сооружение должно было стать резиденцией профессора геологии Эмиля Дуниковского.

Как отмечают "Фотографии Старого Львова", виллу построили в необарочной стилистике и щедро украсили маскаронами, скульптурами богов и херувимов, декором из грифонов, львов, ракушек и тому подобным. Причем разнообразие отделки не создало ощущение чрезмерности или безвкусицы – наоборот.

Дуниковский, профессор Львовского университета, как раз и заказывал себе виллу дворцового типа. Там есть две краеугольные башни с куполами, эркер, рустованный цоколь, и заметный горельеф "Орфей" на фронтоне.

Впрочем, в 1911 году Дуниковский продал имение митрополиту Андрею Шептицкому, который в 1905 основал Церковный музей УГКЦ. А с 1913 года здесь разместили выставочный зал, администрацию и библиотеку. Первым директором стал Илларион Свенцицкий, в 1996 на фасаде установили мемориальную доску в его честь.

В конце концов эта роскошная вилла стала первым помещением Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого. Сегодня она является частью комплекса музея, активно функционирует, проводит выставки украинского искусства ХХ века, и остается ключевым памятником позднего историзма Львова.

Посетители могут осмотреть интерьеры, коллекции и каретный дворик. А с улицы – насладиться архитектурой, сочетающей дворцовые формы с вилловой интимностью.

