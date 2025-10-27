У кожному регіоні є місця, де можна і відпочити, і дізнатися щось нове. 24 Канал зібрав найцікавіші ідеї, куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах в Україні.

Куди поїхати з дітьми на канікули?

Буковель – це чудове місце для сімейного відпочинку у будь-яку пору року. Тут, посеред мальовничих гір, є стільки різноманітних розваг та можливостей, що дітям точно не буде сумно. Окрім походів у гори, варто відвідати:

"Гуцул Ленд";

хаскі-хаус;

етнопарк "Полонина Перців", яка розташована недалеко від Буковелю;

родельбан та інші атракціони на території курорту;

тематичний "Ґедзьо Парк" у Яремче.

Ще один варіант для цікавих і пізнавальних канікул – це екскурсія замками Львівщини, яка сподобається і дорослим, і малим. Історії Золочівського, Свірзького, Підгорецького та Олеського замків точно зацікавлять усіх. Особливо усім подобається легенда про привида Білої пані, яка живе у Підгорецькому замку.

Багато цікавинок для дітей пропонує Київ. Щоб обійти всі його найцікавіші місця, варто поїхати на кілька днів. Розпочати можна з Музею науки НАН, де відвідувачам дозволяють торкатися експонатів, а потім відправитися у Київський зоопарк та екопарк "Київська Русь", який розташований у Копачеві, що за пів години їзди від столиці.



Етнопарк "Київська Русь" / Фото Дениса Лук'янова

Також можна поїхати на канікули на Закарпаття. Клімат тут зазвичай тепліший, ніж в решті регіонів України, тож можна багато гуляти і насолоджуватися сонячною осінньою погодою. Дітям сподобається на термальних водах "Косино", адже тут є безліч басейнів, в яких завдяки гарячій воді можна купатися на вулиці.

Якщо плануєте мандрівку на озеро Синевир, то дорогою завітайте у Реабілітаційний центр бурих ведмедів, в якому живуть тварини, яких врятувати з цирків і приватних звіринців. Тут відвідувачам розкажуть історію кожного мешканця і дозволять побачити їх зблизька.



Мальовнича природа на території Реабілітаційного центру бурих ведмедів / Фото Єви Колесник

Куди радить поїхати з дітьми ведучий "Орел і Решка"?

Ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников поділився цікавим маршрутом для подорожі з дітьми по Україні. Він радить відвідати колоритний ринок на Прикарпатті, який працює у селі Смодна біля Косова лише до обіду суботи. Навіть якщо ви нічого не плануєте купити – тут цікаво просто погуляти.

Після того можна піднятися на Писаний камінь, що біля села Верхній Ясенів. Тут відкриваються захопливі краєвиди, а у повітрі панує особлива, магічна атмосфера. Також ведучий разом з дітьми підіймався на гору Шпиці, а після того відпочивав у гарячому чані, який обожнює його дітвора.