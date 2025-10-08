Якщо ви плануєте подорож, що передбачає пересування літаком, ця стаття – саме для вас. Ми проаналізували безліч думок і дійшли до висновку, яке місце у літаку є найгіршим і чому. Залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Exspress.

Яке місце для сидіння у літаку є найгіршим і чому?

Задній ряд літака часто вважають одним із найменш комфортним місцем для польоту. Це пояснюється декількома причинами. По-перше, у цій частині салону розташовані туалети та камбуз, що створює додатковий шум та рух пасажирів.

По-друге, обслуговування тут зазвичай відбувається останнім, тому вибір їжі може бути обмеженим, а час отримання напоїв і закусок довшим. По-третє, задні ряди – це зона, де під час турбулентності рух літака найбільш інтенсивний. Через це тривалі перельоти можуть стати менш приємними, особливо для тих, хто чутливий до вібрацій і руху.

Місця у літаку /фото Depositphotos

Як зазначає Іззі Ніколс – досвідчена мандрівниця та засновниця блогу про подорожі The Gap Decaders, варто вибирати місця у передній частині літака:

Мандрівники, які хочуть більш спокійної подорожі, повинні забронювати місця в передній частині літака. Ця зона знаходиться далеко від туалетів та інтенсивного руху пасажирів. Вибір місця біля проходу дає свободу розтягнути ноги і легко вставати, не заважаючи іншим. Такі місця зроблять тривалі перельоти більш комфортними та спокійними,

– коментує дівчина.

Якщо ви шукаєте місце з найбільшою кількістю простору для ніг, варто звернути увагу на сидіння з виїзними рядами та перегородками – вони зазвичай пропонують більше простору. Проте такі місця мають свої особливості: фіксовані підлокітники, обмежений кут відкиду спинки та певні обмеження для пасажирів, які подорожують з дітьми.

Місця у літаку /фото Depositphotos

Крім того, якщо ви чутливі до турбулентності і хочете зменшити її вплив, найкраще обирати місця над крилами літака. Ця частина розташована ближче до його центру ваги, тому рух під час польоту відчувається менш інтенсивно, ніж у задній частині салону.

Що варто знати про подорожі літаками?