У Тернопільській області на околиці села Плебанівка є справжнє архітектурне диво. Це один із кращих зразків європейського мостобудування – понад 120-літній Плебанівський віадук, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про Плебанівський віадук?

Популярний сайт GOtoWORLD включив Плебанівський віадук до 12 шедевральних віадуків України та світу. Віадук був збудований у 1896 році, а зводили його місцеві майстри під керівництвом австрійських та італійських інженерів.

Краєзнавець Ігор Зінчишин, який тривалий час очолював Теребовлянський краєзнавчий музей, розповів історію будівництва Плебанівського моста-віадука.



Плебанівський міс / Фото з сайту mapme.club

За його словами, наприкінці XIX – початку ХХ століть мережа залізниць на теренах Галичини швидко розбудовувалась. У цей час ці землі входили до складу Австро-Угорської імперії.

У той час залізниця активно розбудовувалася насамперед з військово-стратегічних та економічних причин.

"У 1871 році колію зі Львова через Тернопіль протягнули до Підволочиська, а згодом, залізницю побудували у напрямку до Буковини та румунського кордону, куди інтенсивно транспортувалась вирощена галицькими селянами худоба та досить дешеві зернові культури. Саме залізнична гілка Тернопіль-Копичинці, що була збудована у 1896 році, пролягала через Плебанівку, і там під керівництвом італійських та австрійських інженерів було збудовано міст-віадук", – розповів Ігор Зінчишин.

Тернопільський архітектор Анатолій Пасько розповів про особливості побудови Плебанівського віадуку. Він звернув увагу на те, що арковий стиль конструкції моста у Плебанівці було обрано не випадково.

За його словами, така форма посилює надійність довжелезного віадука, збільшуючи термін його експлуатації.

Віадук було значно пошкоджено під час Першої світової війни. За часів Другої Речі Посполитої у 20-х роках минулого століття, міст бомбардувала німецька авіація, але бомби дивом не влучали.

У 1926 році віадук реставрували й оновили, а сьогодні Плебанівський міст – одна із туристичних родзинок усієї Тернопільщини. Цей український міст асоціюється з магією та казкою і нагадує міст з фільму про "Гаррі Поттера".

