Криминальная драма "Бродчерч" уже давно стала больше, чем просто сериалом о расследовании убийства. Атмосфера маленького прибрежного городка, драматические скалы, постоянное ощущение напряжения и сильный актерский состав сделали проект одним из самых известных британских сериалов последних лет. Значительную роль в этом сыграли и локации – большинство сцен снимали на побережье графства Дорсет, которое после выхода сериала стало настоящим местом паломничества для миллиона фанатов.

Что известно о сериале "Бродчерч"?

Сериал создал сценарист Крис Чибнолл, известный работой над "Доктором Кто" и "Торчвудом", рассказывает IMDb. Главные роли в "Бродчерче" исполнили Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер и Артур Дарвилл. Премьера первого сезона состоялась в 2013 году, второй сезон вышел в 2015-м, а финальный в 2017 году.



Сериал "Бродчерч" / фото Киевстар ТВ

Основой сюжета стало исследование того, как трагедия влияет на жизнь маленькой сплоченной общины, разрушает доверие между людьми и меняет их отношение друг к другу. В то же время сериал показывает, насколько контрастными могут быть красота природы и жестокость событий, происходящих на ее фоне.

Какие места со съемок реально существуют?

Особое место в сериале занимает Юрское побережье Англии, рассказывается в Visit Dorset. Сам Крис Чибнолл называл "Бродчерч" своеобразным "любовным письмом" к этим пейзажам. Скалы, море, пляжи и маленькие прибрежные города стали не просто фоном, а фактически отдельными героями истории. Главной локацией сериала стал Вест-Бэй.



Юрское побережье Англии / фото Википедии

Именно здесь снимали культовые сцены у высоких скал, на пляже, в гавани, возле полицейского участка и местных кафе. Также в сериале можно увидеть Чармут, Лайм-Реджис, леса вблизи Биминстера и другие уголки Дорсета. Актеры неоднократно признавались, что влюбились в эти места во время съемок.

Дэвид Теннант говорил, что обязательно вернется сюда еще раз, ведь в побережье Дорсета есть "что-то особенное". Оливия Колман называла съемки на скалах "идеальными", а Джоди Уиттакер рассказывала, что ей очень нравилось работать в Дорсете из-за атмосферы и красоты природы. После успеха сериала популярность локаций значительно возросла.



Вест-Бей / фото TripAdvisor

В Дорсете даже создали специальный туристический маршрут "Бродчерч Трейл", который позволяет пройтись по местам съемок и увидеть знакомые локации собственными глазами. Фанаты сериала до сих пор приезжают в Вест-Бей, чтобы увидеть знаменитые скалы, гавань и пляжи, которые стали визитной карточкой "Бродчерча".

