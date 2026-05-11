Вопрос справедливый, ведь природа в этом фильме сама по себе является героем сюжета. Речь об удивительных локациях Нового Южного Уэльса в Австралии, но не только – и со ссылкой на timeout.com мы расскажем об этом подробнее.

Какие локации выбрал Netflix для своего триллера "Вершина" и почему?

"Вершина" (Apex) – это триллер о выживании от Netflix, который вышел в апреле 2026 года. Его режиссером был исландец Бальтасар Кормакур, а главные роли исполнили звезды Шарлиз Терон и Тарон Эджертон.

В первых кадрах фильма зритель видит вертикальную скалу, по которой героиня Шарлиз поднимается босиком. Это не декорация, но еще не Австралия – а Тролльвеген (Стена Троллей) в Норвегии, самая высокая вертикальная скальная стена Европы в 1100 метров над дном долины.

Терон, к слову, интенсивно училась скалолазанию, и большинство сцен на скалах выполнила сама. Стена Троллей же открыта для альпинистов только с соответствующим уровнем подготовки – это легендарный маршрут для опытных скалолазов со всего мира.

Далее идет австралийский раздел фильма, и здесь у нас фактически туристический путеводитель по Новому Южному Уэльсу. Его ландшафты очень впечатляют на экране, и немало потому, что актеры не притворялись, будто они там – они действительно были там. И Терон, и Эджертон еще и тренировались там несколько месяцев перед съемками, как отмечает travelpirates.com.

Для такого фильма, как Apex, – где стихии и ландшафт являются персонажами, играющими не менее важную роль, чем кинозвезды, которые в нем борются, – ни одна другая страна мира не могла бы заменить Австралию как основное место съемок,

– цитирует netflix.com режиссера фильма Бальтасара Кормакура.

Какие австралийские природные чудеса показали в фильме Apex и чем они особенны?

Первую стоянку героини снимали в Lost City North Lookout над песчаниковыми формациями "Затерянного города" в заповеднике Gardens of Stone. Здесь невероятные панорамы, но никакого туристического ажиотажа – большинство людей просто не знают об этом месте.

Городок, где Терон заходит в провинциальный магазинчик – реален, это Боунинг в Южных нагорьях в 75 километрах от столицы Австралии Канберры. Там действительно есть только один магазин с почтовым отделением. Но центральное действие фильма разворачивается в Голубых горах в полутора часах езды от Сиднея.

Самые драматические, пожалуй, сцены фильма состоялись в Гранд-Каньоне вблизи городка Блэкгит. Здесь есть кольцевой маршрут (один из самых доступных в регионе) в более 6 километров, вмещающий песчаниковый каньон с водопадами, тропическими папоротниками и подвесными мостиками.

Узкий каньон, которым Терон карабкается вверх – это Dry Canyon и Wolgan View Canyon в Национальном парке Уоллема. Это также и семейный маршрут для туристов без специального снаряжения.

После ущелья герои выныривают в Гленбрук-Горж, где реально можно купаться в природных бассейнах Jelly Bean. Вода там изумрудно-зеленая, окруженная песчаниковыми стенами, поэтому даже в самый жаркий день радует прохлада.

Сцены на каноэ снимали на 2 локациях. Частично возле водопада Джиннидерра, но туристы там не могут побывать – эта земля в частной собственности. И на The Needles вдоль реки Воронора, куда можно добраться просто пешком через живописный Королевский национальный парк.

Финальную сцену фильма снимали в этом же парке к югу от Сиднея – старейшем национальном парке Австралии, основанном в 1879 году, и втором по давности в мире. Здесь есть дикие пляжи, куда не доходят туристические автобусы, эвкалиптовые леса и 15-километровый прибрежный маршрут Coast Track – один из самых красивых однодневных треков всего континента.

Какие еще интересные факты о местах съемок известных фильмов стоит знать туристу?

"Хроники Нарнии: Лев, Ведьма и Шкаф" содержат сцены из скального города Адршпах в Чехии. Это лес из песчаниковых башен, узких ущелий и озер – один из самых популярных туристических маршрутов Богемии, куда массово едут и киноманы, и просто любители необычного рельефа.

Местом съемок "Франкенштейна" Гильермо дель Торо стала необычная локация Бургли-хаус в Англии. Это елизаветинский дворец XVI века в графстве Линкольншир, где фиксируют резкий скачок туристического интереса, ведь к красоте поместья, коллекции искусств и парку добавилась атмосфера хоррора.