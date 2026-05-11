Питання справедливе, адже природа у цьому фільмі сама по собі є героєм сюжету. Мовиться про дивовижні локації Нового Південного Уельсу в Австралії, але не тільки – і з посиланням на timeout.com ми розповімо про це докладніше.

Які локації обрав Netflix для свого трилера "Верхівковий хижак" і чому?

"Верхівковий хижак" (Apex) – це трилер про виживання від Netflix, який вийшов у квітні 2026 року. Його режисером був ісландець Бальтасар Кормакур, а головні ролі виконали зірки Шарліз Терон і Тарон Еджертон.

У перших кадрах фільму глядач бачить вертикальну скелю, якою героїня Шарліз підіймається босоніж. Це не декорація, але ще не Австралія – а Тролльвеґен (Стіна Тролів) у Норвегії, найвища вертикальна скельна стіна Європи у 1100 метрів над дном долини.

Терон, до слова, інтенсивно вчилася скелелазіння, і більшість сцен на скелях виконала сама. Стіна Тролів же відкрита для альпіністів лише з відповідним рівнем підготовки – це легендарний маршрут для досвідчених скелелазів з усього світу.

Далі йде австралійський розділ фільму, і тут маємо фактично туристичний путівник по Новому Південному Вельсі. Його ландшафти дуже вражають на екрані, та чимало й через те, що актори не прикидалися, нібито вони там – вони дійсно були там. І Терон, і Еджертон ще й тренувалися там кілька місяців перед зйомками, як зазначає travelpirates.com.

Для такого фільму, як Apex, – де стихії та ландшафт є персонажами, що відіграють не менш важливу роль, ніж кінозірки, які в ньому борються, – жодна інша країна світу не могла б замінити Австралію як основне місце зйомок,

– цитує netflix.com режисера фільму Бальтасара Кормакура.

Які австралійські природні дива показали у фільмі Apex і чим вони особливі?

Першу стоянку героїні знімали у Lost City North Lookout над пісковиковими формаціями "Загубленого міста" у заповіднику Gardens of Stone. Тут неймовірні панорами, але жодного туристичного ажіотажу – більшість людей просто не знають про це місце.

Містечко, де Терон заходить у провінційний магазинчик – реальне, це Боунінг у Південних нагір'ях за 75 кілометрів від столиці Австралії Канберри. Там справді є лише один магазин із поштовим відділенням. Але центральна дія фільму розгортається у Блакитних горах за півтори години їзди від Сіднея.

Найдраматичніші, мабуть, сцени фільму відбулися у Гранд-Каньйоні поблизу містечка Блекгіт. Тут є кільцевий маршрут (один із найдоступніших у регіоні) у понад 6 кілометрів, що містить пісковиковий каньйон із водоспадами, тропічними папоротями й підвісними містками.

Вузький каньйон, яким Терон видирається вгору – це Dry Canyon та Wolgan View Canyon у Національному парку Воллемі. Це також і сімейний маршрут для туристів без спеціального спорядження.

Після ущелини герої виринають у Гленбрук-Горж, де реально можна купатися у природних басейнах Jelly Bean. Вода там смарагдово-зелена, оточена пісковиковими стінами, тож навіть у найспекотніший день тішить прохолода.

Сцени на каное знімали на 2 локаціях. Частково біля водоспаду Джиннідерра, але туристи там не можуть побувати – ця земля у приватній власності. І на The Needles вздовж річки Воронора, куди можна дістатися просто пішки через мальовничий Королівський національний парк.

Фінальну сцену фільму знімали у цьому ж парку на південь від Сіднея – найстарішому національному парку Австралії, заснованому у 1879 році, і другому за давністю у світі. Тут є дикі пляжі, куди не доходять туристичні автобуси, евкаліптові ліси й 15-кілометровий прибережний маршрут Coast Track – один із найкрасивіших одноденних треків усього континенту.

Які ще цікаві факти про місця зйомок відомих фільмів варто знати туристу?

"Хроніки Нарнії: Лев, Відьма і Шафа" містять сцени зі скельного міста Адршпах у Чехії. Це ліс із пісковикових веж, вузьких ущелин і озер – один із найпопулярніших туристичних маршрутів Богемії, куди масово їдуть і кіномани, і просто любителі незвичайного рельєфу.

Місцем зйомок "Франкенштейна" Ґільєрмо дель Торо стала незвичайна локація Бурглі-хаус в Англії. Це єлизаветинський палац XVI століття у графстві Лінкольншир, де фіксують різкий стрибок туристичного інтересу, адже до краси маєтку, колекції мистецтв і парку додалася атмосфера горору.