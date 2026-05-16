Кримінальна драма "Бродчерч" уже давно стала більше, ніж просто серіалом про розслідування вбивства. Атмосфера маленького прибережного містечка, драматичні скелі, постійне відчуття напруги та сильний акторський склад зробили проєкт одним із найвідоміших британських серіалів останніх років. Значну роль у цьому відіграли й локації – більшість сцен знімали на узбережжі графства Дорсет, яке після виходу серіалу стало справжнім місцем паломництва для мільйона фанатів.

Що відомо про серіал "Бродчерч"?

Серіал створив сценарист Кріс Чібнолл, відомий роботою над "Доктором Хто" та "Торчвудом", розповідає IMDb. Головні ролі у "Бродчерчі" виконали Девід Теннант, Олівія Колман, Джоді Віттакер та Артур Дарвілл. Прем'єра першого сезону відбулася у 2013 році, другий сезон вийшов у 2015-му, а фінальний у 2017 році.



Серіал "Бродчерч" / фото Київстар ТБ

Основою сюжету стало дослідження того, як трагедія впливає на життя маленької згуртованої громади, руйнує довіру між людьми та змінює їхнє ставлення одне до одного. Водночас серіал показує, наскільки контрастними можуть бути краса природи й жорстокість подій, що відбуваються на її тлі.

Які місця зі зйомок реально існують?

Особливе місце у серіалі займає Юрське узбережжя Англії, розповідається у Visit Dorset. Сам Кріс Чібнолл називав "Бродчерч" своєрідним "любовним листом" до цих пейзажів. Скелі, море, пляжі та маленькі прибережні міста стали не просто фоном, а фактично окремими героями історії. Головною локацією серіалу став Вест-Бей.



Юрське узбережжя Англії / фото Вікіпедії

Саме тут знімали культові сцени біля високих скель, на пляжі, у гавані, біля поліцейської дільниці та місцевих кафе. Також у серіалі можна побачити Чармут, Лайм-Реджис, ліси поблизу Бімінстера та інші куточки Дорсета. Актори неодноразово зізнавалися, що закохалися в ці місця під час зйомок.

Девід Теннант говорив, що обов'язково повернеться сюди ще раз, адже в узбережжі Дорсета є "щось особливе". Олівія Колман називала зйомки на скелях "ідеальними", а Джоді Віттакер розповідала, що їй надзвичайно подобалося працювати в Дорсеті через атмосферу й красу природи. Після успіху серіалу популярність локацій значно зросла.



Вест-Бей / фото TripAdvisor

У Дорсеті навіть створили спеціальний туристичний маршрут "Бродчерч Трейл", який дозволяє пройтися місцями зйомок і побачити знайомі локації на власні очі. Фанати серіалу досі приїжджають у Вест-Бей, щоб побачити знамениті скелі, гавань і пляжі, які стали візитівкою "Бродчерча".

Де знімали інші відомі фільми та серіали?

Ми вже якось розповідали, де знімали "Голодні ігри". Наприклад, пишні ліси, водоспади та мальовничі стежки Державного лісу Дюпон стали фоном для сцени 74-х Голодних ігор, де Кетнісс і Піта орієнтуються на арені. Тут можна побачити Тріпл-Фолс та водоспад Весільної Вуалі, де відбуваються ключові моменти фільму.

Або ж, де знімали серіал "Дивні дива". Загальний магазин Melvald's став робочим місцем Джойс, де вона купує телефони та світло в перших двох сезонах. Зараз на місці магазину працює піцерія.