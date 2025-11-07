Зйомки серіалу проходили в Атланті, штат Джорджія, а також у прилеглих містах і районах. Більшість інтер'єрних сцен були створені та відзняті на звукових майданчиках студії EUE Screen Gems в Атланті. Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Stranger Things Wiki.

Де знімали серіал "Дивні дива"?

1. Національна лабораторія Хоукінса / знімали в Університеті Еморі Брайаркліф Кампус

Раніше тут знаходився Інститут психічного здоров'я Джорджії. Використовували, як внутрішні, так і зовнішні локації, деякі сцени знімалися у студії.

Адреса: 1256 Брайаркліфф Роуд, Атланта.

Університет Еморі Брайаркліф Кампус / фото Filming at Emory

2. Середня та старша школа Хоукінса / знімали в Школі Стокбрідж

Раніше це була середня школа Патріка Генрі. Використовували внутрішні та зовнішні сцени, зараз будівлю зносять для нової школи.

Адреса: 109 Південна Лі-стріт, Стокбрідж.

3. Загальний магазин Melvald's / знімали в Джексон Драг

Робоче місце Джойс, де вона купує телефони та світло в перших двох сезонах. Зараз на місці магазину працює піцерія.

Адреса: вулиця 2-га, 4, місто Джексон, штат Джорджія, США (30233).

Джексон Наркотик / фото Stranger Things Wiki

4. Схованка Хоппера / знімали в Smokin' Cues

Хоппер протистоїть Девіду О'Беннону після виявлення тіла Вілла.

Адреса: 112 Норт Беррі-стріт, Стокбридж.

5. Кар'єр Саттлер / знімали в Кар'єрі Беллвуд

Тут було знайдено "тіло" Вілла.

Адреса: 1660 Джонсон-роуд Нортвест, Атланта, Джорджія, 30318, США.

Кар'єр Беллвуд / фото Stranger Things Wiki

6. Ліси, залізничні колії та ставок / знімали в Парк Стоун-Маунтін

Діти ходять по залізничних коліях, а Одинадцять дивиться на своє відображення у воді.

Адреса: 1000 Роберт Едвард Лі Бульвар, Стоун Маунтін.

7. Майк і Одинадцять відпочивають у каюті Хоппера / знімали на фермі Сонна Лощина

Як пише Giggster, у третьому сезоні Майк і Одинадцять нарешті стають парою, але життя підлітків повне несподіваних ситуацій, що призводить до кумедних моментів. Каюта Хоппера також використовується у Хелловінських сценах і розташована на фермі Sleepy Hollow поблизу Powder Springs.

Адреса: ферма Сліпі Голлоу, Паудер-Спрінґс, штат Джорджія, США.

Ферма Сонна Лощина / фото Atlanta Media Project

