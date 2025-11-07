Зйомки серіалу проходили в Атланті, штат Джорджія, а також у прилеглих містах і районах. Більшість інтер'єрних сцен були створені та відзняті на звукових майданчиках студії EUE Screen Gems в Атланті. Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Stranger Things Wiki.
Дивіться також Невідкрита таємниця Житомирщини: чому озеро-кит щороку приваблює безліч туристів
Де знімали серіал "Дивні дива"?
1. Національна лабораторія Хоукінса / знімали в Університеті Еморі Брайаркліф Кампус
Раніше тут знаходився Інститут психічного здоров'я Джорджії. Використовували, як внутрішні, так і зовнішні локації, деякі сцени знімалися у студії.
Адреса: 1256 Брайаркліфф Роуд, Атланта.
Університет Еморі Брайаркліф Кампус / фото Filming at Emory
2. Середня та старша школа Хоукінса / знімали в Школі Стокбрідж
Раніше це була середня школа Патріка Генрі. Використовували внутрішні та зовнішні сцени, зараз будівлю зносять для нової школи.
Адреса: 109 Південна Лі-стріт, Стокбрідж.
3. Загальний магазин Melvald's / знімали в Джексон Драг
Робоче місце Джойс, де вона купує телефони та світло в перших двох сезонах. Зараз на місці магазину працює піцерія.
Адреса: вулиця 2-га, 4, місто Джексон, штат Джорджія, США (30233).
Джексон Наркотик / фото Stranger Things Wiki
4. Схованка Хоппера / знімали в Smokin' Cues
Хоппер протистоїть Девіду О'Беннону після виявлення тіла Вілла.
Адреса: 112 Норт Беррі-стріт, Стокбридж.
5. Кар'єр Саттлер / знімали в Кар'єрі Беллвуд
Тут було знайдено "тіло" Вілла.
Адреса: 1660 Джонсон-роуд Нортвест, Атланта, Джорджія, 30318, США.
Кар'єр Беллвуд / фото Stranger Things Wiki
Дивіться також Неподалік Дніпра розташоване містичне місце, над центром якого ніколи не літають птахи
6. Ліси, залізничні колії та ставок / знімали в Парк Стоун-Маунтін
Діти ходять по залізничних коліях, а Одинадцять дивиться на своє відображення у воді.
Адреса: 1000 Роберт Едвард Лі Бульвар, Стоун Маунтін.
7. Майк і Одинадцять відпочивають у каюті Хоппера / знімали на фермі Сонна Лощина
Як пише Giggster, у третьому сезоні Майк і Одинадцять нарешті стають парою, але життя підлітків повне несподіваних ситуацій, що призводить до кумедних моментів. Каюта Хоппера також використовується у Хелловінських сценах і розташована на фермі Sleepy Hollow поблизу Powder Springs.
- Адреса: ферма Сліпі Голлоу, Паудер-Спрінґс, штат Джорджія, США.
Ферма Сонна Лощина / фото Atlanta Media Project
Де знімали популярні фільми та серіали?
Ми вже розповідали про місця зйомок серіалу "Відьмак", які туристи можуть відвідати майже всі без проблем та поринути у фентезі атмосферу.
Також дізнайтесь, де знімали фільми про "Гаррі Поттера". Ви не повірите, але в одній локації можна пройти уроки катання на мітлі – це ж просто диво! Обов'язково заплануйте собі ці місця у наступній подорожі.