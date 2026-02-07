Lonely Planet рассказал, какие итальянские города надо выбирать для путешествия в каждый отдельный месяц весны. Это поможет спланировать идеальный весенний отпуск, в соответствии с вашими потребностями.

Читайте также Это идеальный список: 10 локаций мира, которые должен увидеть каждый путешественник

Куда поехать в Италии в марте?

1. Рим. Март – это лучшее время, чтобы полюбоваться архитектурой Рима без толп. В этот период еще нет такого наплыва туристов, как летом, а потому не придется часами ждать, чтобы подойти к фонтану Треви. Максимальная температура воздуха днем достигает +17 градусов, а деревья уже начинают цвести.

2. Доломитовые Альпы. В горах в начале весны все еще длится лыжный сезон, а вот туристов уже меньше, чем зимой. Температура воздуха держится на уровне -10...-3 градусов, а потому это прекрасная возможность покататься на лыжах или сноуборде, если вы не успели сделать это зимой.

3. Сицилия. Если вам очень надоели морозы и хочется наконец погреться на солнышке, то на Сицилии будет теплее – до +20 градусов. На вторую неделю марта в городе Агридженто происходит колоритный фестиваль традиционных костюмов, музыки и танцев.

Храм Конкордии в Агридженто / Фото Depositphotos

Куда поехать в Италии в апреле?

1. Флоренция. Летом во Флоренции очень шумно – приходится продираться сквозь толпы туристов, чтобы увидеть работы флорентийских мастеров в Галерее Уффици. Зато в апреле во Флоренции спокойно и свежо. Во флорентийских садах в это время цветут азалии, глицинии и пионы – аромат просто невероятный. На Пасху в городе проходят традиционные празднования с танцами и пением.

Интересно Приключение всей жизни, – турист побывал в самом большом городе мира, в который не ведет ни одна дорога

2. Озеро Манджоре. Манджоре – это альтернатива озеру Комо, которая не такая популярная, но не менее красивая. Здесь обязательно надо посетить виллу Таранто и полюбоваться десятками тысяч разноцветных тюльпанов. Как указано на ресурсе Explore lake Maggiore, озеро Манджоре лежит между Италией и Швейцарией. Когда-то это место обожал Эрнест Хемингуэй и здесь до сих пор сохранились места, которые он часто посещал.

3. Венеция. В апреле Венеция лучше, чем летом. Поскольку туристов в этот период меньше, то можно почувствовать настоящую атмосферу Венеции и увидеть, как здесь живут местные жители. Правда, стоит прихватить зонтик на случай внезапного дождя.

Флоренция весной / Фото Depositphotos

Куда поехать в Италии в мае?

1. Умбрия. В мае этот зеленый регион Италии предстает во всей своей красе. Таяние зимних снегов на вершинах Апеннин вызывает весеннее буйство полевых цветов в долинах и лугах. Для высокогорных походов в Альпы еще рано, но можно гулять вдоль горного хребта или кататься на велосипеде.

2. Чинкве-Терре. Этот национальный парк Италии предлагает один из самых красивых прибрежных пейзажей на планете. Пять рыбацких деревень ярко-красного цвета расположены на вершинах высоких скал, которые стремительно спускаются к скалистым бухтам. В мае воздух здесь прогревается до +22 градусов, а потому можно комфортно гулять по деревням вдоль скал, виноградников и оливковых деревьев.

3. Неаполь. Неаполь – это Италия ваших самых смелых фантазий, с лучшими в стране пиццей, пастой и эспрессо. Летом улицы города забиты мопедами и туристами, а жара – очень изнурительная. Зато в мае в Неаполе проходит художественный фестиваль Maggio dei Monumenti. Многие исторические и архитектурные памятники, которые обычно закрыты для посетителей, открывают свои двери бесплатно.

Чинкве-Терре в Италии / Фото Depositphotos

Какой город Италии набирает популярность среди туристов?

Ранее мы рассказывали о 5 непопсовых городах Европы, которым в 2026 году эксперты прогнозируют бешеную популярность среди туристов. В списке оказалась итальянская Ламеция-Терме. Этот город на юге Италии напоминает кадры из фильма. Он славится красивым побережьем, горячими источниками и спокойным ритмом жизни. Ламеция-Терме идеально подойдет для тех туристов, которые хотят тихого отдыха на берегу моря.