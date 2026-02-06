Эксперты Travel off Path назвали известные места мира, которые теперь часто называют "переоцененными". Когда вы собственными глазами увидите эти вершины человеческой инженерии, истории или геологии, то поймете, что на самом деле они – недооценены.

Что должен увидеть каждый путешественник?

1. Эйфелева башня, Париж. Первый этаж башни – это действительно рай для карманников и агрессивных продавцов сувениров, однако это не меняет того, что Эйфелева башня является шедевром инженерной архитектуры 19 века. Чтобы избежать негативного опыта, поднимитесь на башню по лестнице. Так не придется ждать в очереди к лифту и можно будет наслаждаться видами на Париж с разной высоты.

2. Пирамиды Гизы, Египет. Если быть откровенным, то возле египетских пирамид царит настоящий хаос, но его просто нужно принять. Застыньте на мгновение и посмотрите на два миллиона каменных блоков, которые люди поднимали без кранов.

Чтобы избежать шума и суеты, стоит приехать сюда с самого утра. Заходить лучше через ворота Большой пирамиды, а не ворота Сфинкса.

3. Великая Китайская стена. Надо быть готовым к тому, что поход по Великой стене – это не обычная прогулка, а настоящая тренировка для ног. Лучше не посещать ее в районе Бадалина, потому что здесь вместо тысячелетних стен вы увидите сотни затылков. Однако в правильных местах, вроде участка Мутяньюй, можно увидеть всю красоту этого драконьего хребта, который тянется на тысячи километров.

Великая Китайская стена / Фото Depositphotos

4. Венеция, Италия. Платить за поездку на гондоле переполненными и шумными каталами 90 евро – это действительно слишком. Лучше за 2 евро прокатиться на пароме Traghetto. Вечером, когда туристы покидают Венецию, здесь царит сказочная атмосфера, в которой кажется, что попал в романтический фильм.

Как пишет Lonely Planet, Венеция – прекрасна во все времена года. Не нужно ждать так называемого "высоко сезона", чтобы увидеть этот романтический город.

5. Ниагарский водопад, США/Канада. Надо сразу отделить город Ниагара Фолл от самого водопада. Город переполнен неоновыми огнями, музеями восковых фигур и домами с привидениями – сплошная безвкусица. Но как только вы подойдете к краю перил, то почувствуете, как трясется земля от силы воды. Это очень громко, безумно и завораживает с первого взгляда.

Вид на Ниагарский водопад / Фото Depositphotos

6. Мачу-Пикчу, Перу. Фотография с Мачу-Пикчу стоит на заставке миллионов компьютеров всего мира. А представьте как это – стоять на этом самом месте и наблюдать, как утренний туман рассеивается с вершины Уайна-Пикчу, открывая каменный город под ней. В Агуас-Кальентес – городе рядом с Мачу-Пикчу – не стоит оставаться надолго, ведь он – настоящая туристическая ловушка. Цены здесь очень завышены и царит хаос. Лучше сразу идти к исторической достопримечательности.

7. Голубая лагуна, Исландия. Это место часто критикуют и называют просто "прославленной ванной". Правда, это самая дорогая "ванна", в которой вы плавали в своей жизни, ведь цены здесь действительно высокие. Однако когда плаваешь в молочно-голубой воде, окруженной черными лавовыми полями, кажется, что находишься где-то на Марсе.

8. Колизей, Рим. Это место, где самая известная империя мира развлекала себя смертью, поэтому оно не может оставить равнодушным. Эксперты советуют забронировать подземную экскурсию, чтобы спуститься под арену и увидеть клетки, люки и лифты, которыми на арену поднимали гладиаторов и львов.

9. Таймс-Сквер, Нью-Йорк. Местные жители обходят эту площадь десятой дорогой, но туристам здесь точно надо побывать хотя бы раз в жизни. Это единственное место в мире со специфической энергией "дневного света в полночь".

Таймс-Сквер в Нью-Йорке / Фото Depositphotos

10. Тадж-Махал, Индия. Этот мавзолей настолько идеально симметричный, что мгновенно успокаивает мозг. Он не похож на здание – он похож на облако из мрамора. Правда, город Агра, где расположен Тадж-Махал, очень грязный и хаотичный. В очереди к мавзолею можно простоять очень долго, поскольку посетителей тщательно проверяют. Однако это все равно этого стоит.

И хотя все эти места переполнены туристами и назойливыми продавцами сувениров, все же советуем увидеть их хотя бы раз, чтобы очароваться красотой и историей.