Рейтинг саме таких у Європі опублікували на Post Office. Там підсумували результати свого щорічного дослідження, у якому докладно проаналізували витрати мандрівників у різних куточках континенту.

Як формували рейтинг найкомфортніших міст для вікенду у Європі?

Post Office Limited – це державна компанія роздрібних поштових послуг у Великій Британії. Окрім своєї основної роботи, тамтешні фахівці вдаються й до цікавих досліджень – до прикладу, щороку аналізують витрати британських туристів. А знають вони про ці витрати, адже пошта у Королівстві надає послуги повсякденного банкінгу для клієнтів майже всіх банків країни.

Отже, фахівці компанії оцінили 50 міст Європи, порівнявши їх за 12 параметрами – головно це вартість проживання, харчування, транспорту, культурної програми та інших типових туристичних потреб. Щоб усереднити показники, рахували суму витрат за 2 ночі у тризірковому готелі на вихідних, вечерю з трьох страв на двох із пляшкою вина, каву, пиво, газовані напої, трансфер, проїзний на 48 годин, оглядову екскурсію та вхідні квитки до головних музеїв і галерей.

Несподівані лідери бюджетного відпочинку

На вершині рейтингу опинилося Сараєво, столиця Боснії й Герцеговини. Середня вартість поїздки сюди становить лише 248 фунтів стерлінгів (це трохи більше за 14 700 гривень) за весь пакет послуг. Дві ночі у готелі обійдуться в середньому у 9 тисяч, кава коштує 100 гривень, а пиво – від 150. Багато музеїв тут безплатні.

Друге місце посів Бухарест із середнім бюджетом 258 фунтів (орієнтовно 15 300 гривень). Румунська столиця приваблює дешевими перельотами та доступними цінами на напої – келих пива коштує 170 гривень, а вечеря на двох із вином – до 4000.

Третю сходинку виборола столиця Албанії – Тирана, але вікенд там коштуватиме майже так само, у середньому 263 фунти (15 600 гривень). Тут можна насолодитися кавою за 130 гривень, а вечеря на двох обійдеться у 3800.

Четверте місце у Белграда, столиці Сербії, із середньою вартістю відпочинку у 265 фунтів (15 800 гривень). Більша частина тут – 8500 гривень – це за дві ночі у готелі, бо популярність сербської столиці стрімко зростає.

Нарешті, на п'ятій позиції опинилося словацьке місто Тренчин із загальною вартістю поїздки 272 фунти (16 тисяч гривень із хвостиком). Пиво тут коштує всього 88 гривень, а вечеря на двох – 2800.

У другій п'ятірці рейтингу фігурують латвійська Рига, французький Лілль, литовська столиця Вільнюс та Страсбург у Франції, а ще столиця Чорногорії Подгориця. На її 10 місці середня вартість дводенного відпочинку становить вже майже 20 000 гривень.

До слова, на іншому полюсі рейтингу, де найдорожчий відпочинок, опинилися скандинавські столиці Осло зі 734 фунтами (43 600 гривень) та Копенгаген зі 671 фунтом (39 850 гривень). Загальні витрати тут більш ніж удвічі перевищують показники першої десятки бюджетних напрямків.

Варто знати. Для українських мандрівників, які шукають швидкого перезавантаження без значних витрат, чудовою альтернативою є сусідні європейські країни. Влаштувати незабутній вікенд у межах 100 євро цілком реально у польських Кракові та Любліні, угорському Будапешті або румунських містах Брашов та Сібіу. Просто треба уникати пікових дат і державних свят, а ще бажано подорожувати з ручною поклажею та купувати квитки щонайменше за 3 – 4 тижні до поїздки.

Що варто знати про культурний та історичний контекст міст-лідерів?

Сараєво славиться особливою та неспішною кавовою культурою, а також зворушливим Музеєм воєнного дитинства (War Childhood Museum).

славиться особливою та неспішною кавовою культурою, а також зворушливим Музеєм воєнного дитинства (War Childhood Museum). Бухарест пропонує відвідати один із великих і найдешевших термальних комплексів у Європі – Therme Bucuresti.

пропонує відвідати один із великих і найдешевших термальних комплексів у Європі – Therme Bucuresti. Тирана приваблює площею Скандербега, підземними художніми музеями та мечеттю Намазгах, найбільшою на Балканах.

Чому варто побачити албанську Тирану: дивіться відео 4kExploreWorld