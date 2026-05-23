Рейтинг именно таких в Европе опубликовали на Post Office. Там подытожили результаты своего ежегодного исследования, в котором подробно проанализировали расходы путешественников в разных уголках континента.

Как формировали рейтинг самых комфортных городов для уик-энда в Европе?

Post Office Limited – это государственная компания розничных почтовых услуг в Великобритании. Кроме своей основной работы, тамошние специалисты прибегают и к интересным исследованиям – к примеру, ежегодно анализируют расходы британских туристов. А знают они об этих расходах, ведь почта в Королевстве предоставляет услуги повседневного банкинга для клиентов почти всех банков страны.

Итак, специалисты компании оценили 50 городов Европы, сравнив их по 12 параметрам – в основном это стоимость проживания, питания, транспорта, культурной программы и других типичных туристических потребностей. Чтобы усреднить показатели, считали сумму расходов за 2 ночи в трехзвездочном отеле на выходных, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина, кофе, пиво, газированные напитки, трансфер, проездной на 48 часов, обзорную экскурсию и входные билеты в главные музеи и галереи.

Неожиданные лидеры бюджетного отдыха

На вершине рейтинга оказалось Сараево, столица Боснии и Герцеговины. Средняя стоимость поездки сюда составляет всего 248 фунтов стерлингов (это чуть больше 14 700 гривен) за весь пакет услуг. Две ночи в отеле обойдутся в среднем в 9 тысяч, кофе стоит 100 гривен, а пиво – от 150. Многие музеи здесь бесплатные.

Второе место занял Бухарест со средним бюджетом 258 фунтов (ориентировочно 15 300 гривен). Румынская столица привлекает дешевыми перелетами и доступными ценами на напитки – бокал пива стоит 170 гривен, а ужин на двоих с вином – до 4000.

Третье место завоевала столица Албании – Тирана, но уик-энд там будет стоить почти так же, в среднем 263 фунта (15 600 гривен). Здесь можно насладиться кофе за 130 гривен, а ужин на двоих обойдется в 3800.

Четвертое место у Белграда, столицы Сербии, со средней стоимостью отдыха в 265 фунтов (15 800 гривен). Большая часть здесь – 8500 гривен – это за две ночи в отеле, потому что популярность сербской столицы стремительно растет.

Наконец, на пятой позиции оказался словацкий город Тренчин с общей стоимостью поездки 272 фунта (16 тысяч гривен с хвостиком). Пиво здесь стоит всего 88 гривен, а ужин на двоих – 2800.

Во второй пятерке рейтинга фигурируют латвийская Рига, французский Лилль, литовская столица Вильнюс и Страсбург во Франции, а еще столица Черногории Подгорица. На ее 10 месте средняя стоимость двухдневного отдыха составляет уже почти 20 000 гривен.

К слову, на другом полюсе рейтинга, где самый дорогой отдых, оказались скандинавские столицы Осло с 734 фунтами (43 600 гривен) и Копенгаген с 671 фунтом (39 850 гривен). Общие расходы здесь более чем вдвое превышают показатели первой десятки бюджетных направлений.

Стоит знать. Для украинских путешественников, которые ищут быструю перезагрузку без значительных затрат, отличной альтернативой являются соседние европейские страны. Устроить незабываемый уик-энд в пределах 100 евро вполне реально в польских Кракове и Люблине, венгерском Будапеште или румынских городах Брашов и Сибиу. Просто надо избегать пиковых дат и государственных праздников, а еще желательно путешествовать с ручной кладью и покупать билеты минимум за 3 – 4 недели до поездки.

Что стоит знать о культурном и историческом контексте городов-лидеров?

Сараево славится особой и неспешной кофейной культурой, а также трогательным Музеем военного детства (War Childhood Museum).

славится особой и неспешной кофейной культурой, а также трогательным Музеем военного детства (War Childhood Museum). Бухарест предлагает посетить один из больших и самых дешевых термальных комплексов в Европе – Therme Bucuresti.

предлагает посетить один из больших и самых дешевых термальных комплексов в Европе – Therme Bucuresti. Тирана привлекает площадью Скандербега, подземными художественными музеями и мечетью Намазгах, крупнейшей на Балканах.

Почему стоит увидеть албанскую Тирану: смотрите видео 4kExploreWorld