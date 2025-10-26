Мовиться про Актівський каньйон у Миколаївській області. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.

Сакральний центр Скіфії й не тільки: чому варто відвідати Актівський каньйон?

Основна частина ущелини цього каньйону розташована поблизу села Актове Миколаївської області на річці Мертвовод. Його скелясті стіни сягають 50 метрів, утворюючи романтично-химерний ландшафт із гранітів віком у понад 2 мільярди років.

Це Актівський каньйон, і саме тут, за археологічними та геологічними даними, був сакральний центр давньої Скіфії. Велична зона жіночих культів, жертовників і святилищ степових народів робить це місце унікальним не лише за красою, а й за історією.

Дослідники знаходили тут залишки скіфських курганів, кромлехів і кам'яних ідолів. А над ущелиною здіймаються плато, де понад 2500 років тому проходили священні ритуали – ці місця досі називають місцями сили серед українців та шукачів природних див.​

У наш час Актівський каньйон став центром екотуризму, скелелазіння, кемпінгу, етнофестивалів та фототурів. Тут є рідкісні види рослин, водоспади, кам'яні лабіринти, ба навіть затишні пляжі. Туристів вражає кришталево-чисте повітря, озера та маршрути поміж скелями й порослим степом.

Актівський каньйон на Миколаївщині – місце сили та історії: дивіться відео YULAGG

Як зазначає UkrainaIncognita, каньйон є частиною Вознесенського гранітного масиву, Національного природного парку "Бузький Гард" та Регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя". Також його справедливо завжди вписують до всіх можливих топів чудес України.

Попри повномасштабну війну, локація приймає людей, а інфраструктуру розвивають. Шалена популярність не заважає Актівському каньйону залишатися диким у найкращому сенсі цього слова.

А як ще красиві каньйони України точно варто побачити?