Мовиться про Актівський каньйон у Миколаївській області. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.
Сакральний центр Скіфії й не тільки: чому варто відвідати Актівський каньйон?
Основна частина ущелини цього каньйону розташована поблизу села Актове Миколаївської області на річці Мертвовод. Його скелясті стіни сягають 50 метрів, утворюючи романтично-химерний ландшафт із гранітів віком у понад 2 мільярди років.
Це Актівський каньйон, і саме тут, за археологічними та геологічними даними, був сакральний центр давньої Скіфії. Велична зона жіночих культів, жертовників і святилищ степових народів робить це місце унікальним не лише за красою, а й за історією.
Дослідники знаходили тут залишки скіфських курганів, кромлехів і кам'яних ідолів. А над ущелиною здіймаються плато, де понад 2500 років тому проходили священні ритуали – ці місця досі називають місцями сили серед українців та шукачів природних див.
У наш час Актівський каньйон став центром екотуризму, скелелазіння, кемпінгу, етнофестивалів та фототурів. Тут є рідкісні види рослин, водоспади, кам'яні лабіринти, ба навіть затишні пляжі. Туристів вражає кришталево-чисте повітря, озера та маршрути поміж скелями й порослим степом.
Як зазначає UkrainaIncognita, каньйон є частиною Вознесенського гранітного масиву, Національного природного парку "Бузький Гард" та Регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя". Також його справедливо завжди вписують до всіх можливих топів чудес України.
Попри повномасштабну війну, локація приймає людей, а інфраструктуру розвивають. Шалена популярність не заважає Актівському каньйону залишатися диким у найкращому сенсі цього слова.
А як ще красиві каньйони України точно варто побачити?
Дністровський каньйон. Він найбільший в Україні та один із найдовших у Європі – понад 250 кілометрів скель, печер, водоспадів і унікальних мікрокліматичних зон. Тут є оглядовий "Білий камінь", затоплене село Бакота, екостежки та місця для рафтингу й польотів на параплані.
Буцький каньйон на Черкащині. Він сформувався у протерозойських гранітах віком у 2 мільярди років! Тут ростуть рідкісні рослини, є водоспад Вир, красиві вузькі проходи між скелями, залишки старовинного водяного млина та багато іншого.