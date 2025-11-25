Мовиться про Сторожинецький дендропарк у Чернівецькій області. І 24 Канал із посиланням на портал Chernivtsi розповість про нього докладніше.

Сторожинецький дендропарк: де розташований та чим особливо цікавий?

Цей дендропарк заснований у 1912 році на базі лісового масиву родини Оренштайнів. А головний скарб парку – масиви двохсотлітніх дубів, велетенських лип, кленів та ясенів, під якими можна прогулятися мальовничими алеями.

Як зазначає VisitUkraine, тут на площі 17,5 гектара ростуть приблизно тисяча дерев і кущів, більшість із яких рідкісні або екзотичні. Вони зібрані, зауважимо, з різних континентів.

Парк особливий і тим, що унікально поєднав традиції австрійського садово-паркового мистецтва та природне розмаїття Карпат. Атмосферу доповнюють альтанка в китайському стилі, два ставки, мальовничі містки й відкриті вольєри з козулями, птахами та навіть дикими качками.

Пейзажі дендропарку навесні та восени зачаровують природними кольорами. А взимку дуби надають місцю казкової поважності.​ Загалом, ландшафт організований так, щоб знайомство з дендрофлорою супроводжувалося панорамними видами на парк і стару садибу.

Ось який вигляд має Сторожинецький дендропарк на Буковині: дивіться відео testovgroup

Цікаво, що Сторожинецький дендропарк – це не тільки територія для спокійних прогулянок, а й жива лабораторія ботаніки. Тут студенти коледжу проходять практику, вивчаючи акліматизацію екзотичних рослин.

