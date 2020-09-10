Куди поїхати з Києва на один день: 7 найближчих маршрутів
Київ – гарне місто, але дуже галасливе. А іноді так хочеться залишити шумний мегаполіс і змінити міські краєвиди на мальовничі пейзажі. Тим більше на околицях столиці теж є на що подивитися: гранітний кар'єр, дендропарк, замок і це ще не все.
Travel24 зібрав для вас 7 місць, які розташовані неподалік Києва. Щоб відвідати їх – вистачить й одного дня.
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Межигір'я
Популярне місце для вилазки на день – резиденція експрезидента України Віктора Януковича. З 2014 року Межигір'я набуло статусу національного парку і стало відкритим для відвідувачів. Це величезна паркова зона з кілометровою набережною, зоопарком, гаражем з ретромашинами, полями для гольфу. Також на порозі клубного будинку вас чекатиме репродукція скульптури нідерландської художниці Маргріт ван Бреворт Homunculus loxodontus. Це та сама скульптура, яка стала мемом і отримала назву "Почекун".
Межигір'я / radiosvoboda.org
Буцький каньйон
Він схожий на Коростишівський каньйон, але довший. Скелі вздовж берегів річки називають українськими "фіордами" або "місцевою Швейцарією". Тягнеться каньйон на 40 метрів, максимальна висота скель – 20 метрів. Види тут космічні, тому скелелази так люблять це місце.
Буцький каньйон / tamtour.com.ua
Замок-музей Радомисль
Це найсучасніший замок на теренах України. Споруджували його всього 5 років, а відкрився він у 2011 році. Збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в основі – будівля мельниці 1902-го року. У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу і, загадавши бажання, – вдарити у дзвін.
Замок-музей Радомисль / tamtour.com.ua
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Добропарк
Унікальний дендропарк, у якому в 2020-му році зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Через два роки їхня кількість може збільшитися до семи мільйонів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. На території парку розташовані 16 озер, 8 з яких найближчим часом облаштують для купання.
Добропарк / krokus.tv
Прип'ять
Після вибуху на ЧАЕС все місто виселили – люди покидали будинки, меблі, одяг. Якщо в перші роки після катастрофи боялися навіть наближатись сюди, то тепер в місто-привид організовують екскурсії. Ви зможете побачити покинуті будинки, дитячий садок, лікарню, куди привозили перших постраждалих, і парк атракціонів, який так і не зафункціонував. А на зворотному шляху пройдете радіаційний контроль і матимете змогу повечеряти в чорнобильській їдальні.
Покинутий палац культури "Енергетик" в Прип'яті / UnSplash
Гранітний каньйон
У 1850-х під Коростишевом почали добувати граніт, а потім котловани затопили. Так і утворився каньйон. Всього на території є три "гранітних" озера. Влітку скелелази підкорюють скелі. Краєвиди тут чудові: гранітні скелі, прозорі озера та сосновий ліс навколо.
Коростишівський каньйон / zeft.in.ua
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Дендропарк "Олександрія"
На території парку розташовано безліч ставків і водоспадів. Також через нього тече річка Рось. По всьому дендропарку встановлені скульптури і зручні лавки. Одне з найцікавіших місць парку – колонада "Відлуння". Парк налічує близько 2500 видів дерев і рослин. Особливу увагу привертають величезні дуби, найстаршому з яких близько 300 років. А ще тут росте найстаріше в Україні тюльпанове дерево.
Дендропарк "Олександрія" / dyvys.info
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