Київ ​​​– гарне місто, але дуже галасливе. А іноді так хочеться залишити шумний мегаполіс і змінити міські краєвиди на мальовничі пейзажі. Тим більше на околицях столиці теж є на що подивитися: гранітний кар'єр, дендропарк, замок і це ще не все.

Travel24 зібрав для вас 7 місць, які розташовані неподалік Києва. Щоб відвідати їх – вистачить й одного дня.

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Межигір'я

Де: село Нові Петрівці, вулиця Івана Франка, 19

Як доїхати: маршрутка № 355 або №792 від метро "Героїв Дніпра" до зупинки "Польова". Звідти 20 хвилин пішки

Вартість: вхід на територію – 100 гривень, на вихідні – 120

Популярне місце для вилазки на день – резиденція експрезидента України Віктора Януковича. З 2014 року Межигір'я набуло статусу національного парку і стало відкритим для відвідувачів. Це величезна паркова зона з кілометровою набережною, зоопарком, гаражем з ретромашинами, полями для гольфу. Також на порозі клубного будинку вас чекатиме репродукція скульптури нідерландської художниці Маргріт ван Бреворт Homunculus loxodontus. Це та сама скульптура, яка стала мемом і отримала назву "Почекун".



Межигір'я / radiosvoboda.org

Буцький каньйон

Де: неподалік села Буки, Черкаська область

Як доїхати: найпростіше – на авто. Інший варіант – через Буки їздять автобуси Київ – Тальне або Київ – Маньківка. Курсують вони рідко, тому сплануйте все заздалегідь.

Він схожий на Коростишівський каньйон, але довший. Скелі вздовж берегів річки називають українськими "фіордами" або "місцевою Швейцарією". Тягнеться каньйон на 40 метрів, максимальна висота скель – 20 метрів. Види тут космічні, тому скелелази так люблять це місце.



Буцький каньйон / tamtour.com.ua

Замок-музей Радомисль

Де: місто Радомисль

Як доїхати: маршруткою від метро "Житомирська"

Вартість: вхід на територію – 150 гривень

Це найсучасніший замок на теренах України. Споруджували його всього 5 років, а відкрився він у 2011 році. Збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в основі – будівля мельниці 1902-го року. У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу і, загадавши бажання, – вдарити у дзвін.



Замок-музей Радомисль / tamtour.com.ua

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Добропарк

Де: село Мотижин, Київська область

Як доїхати: можна на автобусі від станцій метро "Hивки", "Житомирська", на авто або на маршрутних таксі №375, 771, 373.

Вартість: вхід – 50 гривень

Унікальний дендропарк, у якому в 2020-му році зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Через два роки їхня кількість може збільшитися до семи мільйонів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. На території парку розташовані 16 озер, 8 з яких найближчим часом облаштують для купання.



Добропарк / krokus.tv

Прип'ять

Де: місто Чорнобиль, Київська область

Як доїхати: найкращим варіантом є екскурсія, бо так вам виготовляють перепустки, по яких без проблем можна в’їхати в зону відчуження. Також можна дістатися на авто в Іванково, а звідти до Чорнобиля.

Вартість екскурсії: для українців – від 1000 гривень, для іноземців – від 2500

Після вибуху на ЧАЕС все місто виселили – люди покидали будинки, меблі, одяг. Якщо в перші роки після катастрофи боялися навіть наближатись сюди, то тепер в місто-привид організовують екскурсії. Ви зможете побачити покинуті будинки, дитячий садок, лікарню, куди привозили перших постраждалих, і парк атракціонів, який так і не зафункціонував. А на зворотному шляху пройдете радіаційний контроль і матимете змогу повечеряти в чорнобильській їдальні.



Покинутий палац культури "Енергетик" в Прип'яті / UnSplash

Гранітний каньйон

Де: місто Коростишів

Як доїхати: будь-яким автобусом чи маршруткою до Житомира від метро "Житомирська" або автостанції "Дачна"

У 1850-х під Коростишевом почали добувати граніт, а потім котловани затопили. Так і утворився каньйон. Всього на території є три "гранітних" озера. Влітку скелелази підкорюють скелі. Краєвиди тут чудові: гранітні скелі, прозорі озера та сосновий ліс навколо.



Коростишівський каньйон / zeft.in.ua

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Дендропарк "Олександрія"

Де: місто Біла Церква, 13

Як доїхати: маршрутки в Білу Церкву їдуть з Центрального залізничного вокзалу, метро "Либідська" і "Палац Україна"

Вартість: вхід – 25 гривень. Екскурсія – 70 гривень з людини

На території парку розташовано безліч ставків і водоспадів. Також через нього тече річка Рось. По всьому дендропарку встановлені скульптури і зручні лавки. Одне з найцікавіших місць парку – колонада "Відлуння". Парк налічує близько 2500 видів дерев і рослин. Особливу увагу привертають величезні дуби, найстаршому з яких близько 300 років. А ще тут росте найстаріше в Україні тюльпанове дерево.



Дендропарк "Олександрія" / dyvys.info

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